Winwinnner lanceert fonds om grotere operaties te financieren

Het crowdlendingplatform Winwinner slaat de handen in elkaar met de Oost-Vlaamse vermogensbeheerder Truncus. Samen richten ze een nieuw fonds op dat gaat investeren in leningen aan kmo’s. Winwinner wil daarmee grotere operaties financieren dan via de klassieke crowdlending mogelijk is.

Door de samenwerking met Truncus kan het fonds starten met 10 miljoen euro in kas. De Oost-Vlaamse vermogensbeheerder brengt de helft van dat bedrag aan. Truncus is een ‘multi-family office’ dat het vermogen van meer dan 75 families beheert. Het geld wordt voor een deel in private equity belegd, en nu wil Truncus zijn klanten ook een portefeuille private debt van lokale kmo’s aanbieden.

Matthias Browaeys, de CEO van Winwinner, hoopt tegen eind dit jaar 20 tot 30 miljoen euro in het fonds te hebben. Gesprekken daarover met geïnteresseerde investeerders zijn lopende. Browaeys wijst erop dat steeds meer bedrijven op zoek zijn naar alternatieve financiering. De banken zijn selectiever geworden in hun kredietverstrekking en hanteren strengere kredietvoorwaarden.

Minstens 500.000 euro

Via het SME Debt Fund wil Winwinner een platform creëren dat bedrijven bedient die hogere financieringsnoden hebben dan diegene die via de klassieke crowdlending kunnen worden ingevuld. Bij crowdlending zijn het particulieren die rechtstreeks geld aan een onderneming uitlenen. Winwinnner heeft 11.000 particulieren die dit doen. Daarmee kunnen bedrijven geholpen worden die enkele honderdduizenden euro’s aan financiering zoeken. Maar voor bedragen tot een miljoen euro en hoger is er onvoldoende draagvlak.

Via het nieuwe fonds zullen kmo’s achtergestelde leningen van minstens 500.000 euro kunnen verkrijgen. Dat bedrag zou dan worden aangevuld met een stuk crowdlending. “We verkiezen kmo’s die ook een deel via de crowd wensen te financieren”, zegt Browaeys. “Op die manier geven we, geruggesteund door het fonds, onze crowdinvesteerders de kans om voor kleinere bedragen mee in grotere dossiers in te stappen.”

