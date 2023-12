5 manieren om 5 procent per jaar te verdienen op uw geld (deel 5): aandelen met hoog en duurzaam dividendrendement

Vandaag zijn er veel meer mogelijkheden dan een jaar geleden om uw spaargeld te laten renderen. Voor wie zijn geld vijf tot tien jaar kan missen, ligt een aangroei van 5 procent per jaar, of zelfs meer, binnen handbereik.

We vinden op de Brusselse beurs tal van bedrijven met een dividendrendement van 5 procent netto of meer. De bank-verzekeraar KBC bijvoorbeeld betaalde over het vorige boekjaar 4 euro per aandeel bruto uit, wat neerkomt op 2,8 euro na belastingen. Beleggers betalen vandaag iets meer dan 58 euro voor een aandeel. Dat betekent een nettodividendrendement van 4,8 procent. Bij de verzekeringsholding Ageas bedraagt het nettorendement 5,3 procent. We noemen niet toevallig twee Belgische aandelen. Bij buitenlandse aandelen wordt er doorgaans twee keer belasting geheven op het dividend: één keer in het buitenland en één keer in België. Daardoor blijft er netto minder over.

Het dividendrendement gaat er stilzwijgend vanuit dat bedrijven over het lopende boekjaar hetzelfde dividend zullen uitkeren als over het vorige boekjaar. Daar zijn helemaal geen garanties voor. Een hoog dividendrendement kan ook wijzen op een onhoudbaar dividend. Er zijn wel bedrijven die een stabiel en/of stijgend dividend nastreven en die een sterke geschiedenis hebben in het waarmaken van dat beleid. Het dividendbeleid van bedrijven kunnen beleggers gemakkelijk terugvinden op de investor relations-hoek van de bedrijfswebsite.

Neem een binnenweg met ETF’s

Wie liever niet voor elk bedrijf apart het dividendbeleid opzoekt, kan een binnenweg nemen. Er zijn ETF’s of beursgenoteerde indexfondsen, waarmee u in bedrijven kunt investeren met een relatief hoog dividendrendement. Ook de gezondheid en winstgevendheid van het bedrijf en de historiek van de dividenden worden meegenomen. Een ander voordeel van zo’n ETF is dat u niet per se onder de kerktoren hoeft te beleggen en de dubbele belasting op de dividenden vermijdt. Er komen wel nog kosten en taksen bij de ETF kijken, maar die zijn relatief laag.

Tim Nijsmans, auteur van De Hangmatbelegger en grote fan van ETF’s, raadt deze tracker aan:

iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF (IE00BYYHSQ67)

Het gaat om een distribuerende tracker, die een dividend van ongeveer 2,87 procent bruto uitkeert. Het rendement in 2023, rekening houdend met dividenden en koersstijgingen, bedroeg meer dan 12 procent bruto.

Bedrijven die erin slagen hun dividend te handhaven, staan bekend als dividendaristocraten. In de Verenigde Staten bestaat de S&P500 Dividend Aristocrats-index uit grote bedrijven die hun dividend al minstens 25 jaar elk jaar hebben verhoogd. Bij de S&P Europe 350 Dividend Aristocrats is dat minstens tien jaar. Het biofarmabedrijf UCB is het enige Belgische indexlid in de S&P Europe 350 Dividend Aristocrats, maar het nettodividendrendement van 1,3 procent is onvoldoende in het kader van deze oefening. Bovendien is de koers van het aandeel in de loop van het jaar gedaald.

De S&P Euro High Yield Aristocrat-index is een verzameling van bedrijven met een bovengemiddeld rendement, waarvan het dividend al een decennium lang elk jaar ten minste is gehandhaafd maar niet noodzakelijkerwijs is verhoogd. De index bevat de verzekeraar Ageas, het logistiek vastgoedbedrijf WDP, de holding D’Ieteren en de chemiegroepen Solvay en Syensqo, die onlangs zijn gesplit. Voor Solvay wordt het dividend over 2023 geschat op 2,43 euro per aandeel, wat bijna 7 procent nettodividendrendement zou betekenen tegen de huidige instapprijs. Het nieuwe Solvay ambieert jaarlijks een stabiel of stijgend dividend, terwijl het oude Solvay zijn dividend al bijna 35 jaar niet meer heeft verlaagd.

