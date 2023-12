5 manieren om 5 procent per jaar te verdienen op uw geld (deel 4): crowdlending of onderhandse leningen aan ondernemingen

Vandaag zijn er veel meer mogelijkheden dan een jaar geleden om uw spaargeld te laten renderen. Voor wie zijn geld vijf tot tien jaar kan missen, ligt een aangroei van 5 procent per jaar, of zelfs meer, binnen handbereik.

In onze gids Beleggen in 2024, een nieuwe wereld gaat open vindt u alles wat u wilt weten over de klassieke spaar- en beleggingsproducten. In deze reeks gaan we op zoek naar rendement. Niet zomaar rendement, maar 5 procent netto om precies te zijn. Daarvoor moeten we noodgedwongen iets meer risico nemen en af en toe opportunistisch naar boven afronden. Er zit niks anders op.

Misschien een minder bekende optie voor een rendement van minstens 5 procent is crowdlending. Het principe is dat een onderneming bij veel beleggers kleine bedragen leent. In tegenstelling tot bij obligaties of obligatiefondsen is het vrijwel onmogelijk uw geld vroeger terug te krijgen dan gepland. Het is ook zaak op voorhand goed na te gaan wat uw rechten zijn als er iets misloopt. Staat u helemaal achteraan de rij van schuldeisers? Lees de voorwaarden van het crowdfundingplatform waarmee u in zee gaat.

5 tot 11 procent rendement

Van de door de financieel toezichthouder FSMA goedgekeurde platformen is Look&Fin het bekendste. Het afficheert rendementen van 5,25 tot 8 procent voor de leningen met de meeste waarborgen of onderpand, tot 9,5 à 11 procent voor de leningen met het grootste risico op wanbetalingen of niet-terugbetaling. Ecco Nova is dan weer een crowdlendingplatform dat als missie heeft de ecologische transitie te helpen financieren. De meest voorkomende projecten zitten in hernieuwbare energie en vastgoed. De rentevoeten variëren van 5 tot 11 procent in de campagnes van de afgelopen maanden. Ook Lita.com helpt projecten met een maatschappelijke impact te financieren.

BeeBonds is gespecialiseerd in de financiering van residentiële vastgoedprojecten in België, Luxemburg, Spanje en Frankrijk. WinWinner biedt zogenoemde Winwinleningen aan, dat zijn achtergestelde leningen met een fiscaal voordeel. Achtergesteld betekent dat u achter de andere schuldeisers komt, als er na een faillissement nog wat geld uit te delen valt.

Ga ervan uit dat u op de rente 30 procent roerende voorheffing moet betalen, tenzij de platformen u op de fiscale voordelen wijzen. Vlaanderen, Brussel en Wallonië kennen verschillende belastingkredieten, belastingverminderingen of vrijstellingen van roerende voorheffing toe aan verschillende types van leningen aan verschillende types van bedrijven.

