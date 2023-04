Het nieuwe aangifteformulier voor de personenbelasting telt een recordaantal van 843 codes, met dus een aantal nieuwigheden. De deadline voor indiening is 30 juni 2023 voor de papieren aangifte en 15 juli voor wie via Taks-on-web indient. Trends beantwoordt graag uw vragen over de nieuwe aangifte. Stel ze via dit formulier. De redactie kiest de relevantste vragen eruit en beantwoordt ze in Trends Magazine van 11 mei.