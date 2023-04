Voor wie het niet snel genoeg achter de rug kan hebben: vanaf vandaag is het mogelijk om uw belastingaangifte in te vullen. Toch online via MyMinfin. Dit jaar zijn er een aantal nieuwigheden. Zo is de belastingaangifte voor het eerst genderneutraal. En eenvoudige aangiftes moeten allemaal ingediend zijn tegen 15 juli, of u ze nu zelf indient of de boekhouder.