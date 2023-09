Het chipbedrijf Arm Holdings trekt donderdag naar de beurs in wat de grootste beursgang van 2023 moet worden. De waarde van Arm bedraagt 54,5 miljard dollar en door het grote succes is het aandeel al meer dan tien keer overschreven. We beantwoorden de belangrijkste vragen over het Arm-aandeel.

Vanaf donderdag 14 september begint de handel in de aandelen van Arm. Eigenlijk moeten we zeggen ‘herbegint’, want de Britse chipontwerper werd in 2016 nog van de beurs gehaald na een overname door het Japanse telecom- en internetconglomeraat SoftBank.

We bespreken de bijzondere geschiedenis van het bedrijf en leggen de financiële resultaten en ambities onder de loep. Eerder zagen we het chipbedrijf Nvidia al bijzonder sterk presteren in een beursjaar waarin artificiële intelligentie (AI) een hoofdrol speelt. Kan ook Arm daarvan profiteren en waar moet de belegger op letten, wanneer hij overweegt in Arm te investeren?

1. Hoe komt het Japanse SoftBank bij het Britse Arm Holdings?

“Daarvoor moeten we eigenlijk teruggaan naar de jaren negentig, toen Arm werd opgericht als een joint venture van Apple, Acorn Computers en VLSI Technology. Het bedrijf moest compacte, efficiënte en energiezuinige microprocessors maken”, legt Siddy Jobe uit, techexpert en portfoliobeheerder bij Econopolis. “Alle smartphones hebben vandaag een chipset die met een Arm-architectuur is gemaakt. Waar de chiparchitectuur van Intel belangrijk werd voor desktopsystemen, zwaait Arm de plak als het om mobiele systemen gaat. Het is een monopoliepositie.”

De link met het Japanse SoftBank is volgens Jobe niet ver te zoeken. SoftBank is een technologie- en telecomconglomeraat. “SoftBank-CEO Masayoshi Son heeft een goede reputatie opgebouwd met zijn sterke ideeën en investeringen. Het is bekend dat hij een grote affiniteit heeft met telecom en dat maakt de investering in Arm Holdings logisch”, aldus Jobe. In 2016 betaalde SoftBank betaalde 32 miljard dollar voor de overname van Arm Holdings. De chipmaker uit Cambridge werd toen van de Londense beurs gehaald.

‘Arm zal de juiste overnames en investeringen moeten doen, als het nieuwe markten wil aansnijden. Dankzij de beurs kan het daarvoor voldoende geld ophalen’ Siddy Jobe, portfoliomanager bij Econopolis

Na amper vier jaar besloot SoftBank Arm Holdings weer in de etalage te zetten. Het chipbedrijf Nvidia, hapte toe, maar verschillende mededingingsautoriteiten staken een stokje voor de overname. “Na de overname van Arm Holdings heeft Masayoshi Son een paar mislukkingen op zijn naam geschreven. Daarbij komt nog dat in de periode waarin Arm werd overgenomen, nog grote verwachtingen heersten rond het Internet of Things (IoT), ofwel een toekomst van slimme apparaten die onderling met elkaar verbonden zijn. Arm moest daarin voor SoftBank een cruciale rol spelen. Maar in de jaren na de overname werd duidelijk dat de IoT-groei veel minder snel zou verlopen dan gepland. Ik denk dat SoftBank om die redenen heeft beslist Arm weer te verkopen.” Nvidia wilde 40 miljard dollar opzijzetten voor de overname, maar die zou er nooit komen.

2. Waarom komt er nu een beursgang?

Na de mislukte overname door Nvidia liggen de kaarten vandaag weer helemaal anders, merkt Siddy Jobe op. “Er zijn nu veel meer markten waarop Arm kan inspelen. Cloudtechnologie is erg belangrijk, net als het opkomende edge computing. Dat is een techniek waarbij gegevenswerking opnieuw dichter komt te staan bij de plaats waar de gegevens zijn opgeslagen. Voorts is er de markt van de elektrische auto’s. Al die markten kan Arm aansnijden met zijn krachtige en energie-efficiënte chips.”

Jobe benadrukt dat een beursgang Arm kan helpen om die doelen te verwezenlijken. “Arm zal de juiste overnames en investeringen moeten doen, als het nieuwe markt wil aansnijden. Dankzij de beurs kan het daarvoor voldoende geld ophalen. SoftBank heeft nu 90 procent van de aandelen in handen, maar in de toekomst zou het meer aandelen kunnen vrijgeven.”

3. Wat weten we over het nieuwe aandeel?

De waarde van Arm bedraagt 54,5 miljard dollar en de prijs per aandeel varieert tussen 47 en 52 dollar. Volgens de jongste informatie van Bloomberg moeten veeleer 51 of 52 dollar verwachten. Dat is lager dan de waarde tussen 60 en 70 miljard die Arm eerder dit jaar had gecommuniceerd. “Het is niet onlogisch dat Arm een vrij voorzichtige waardering krijgt”, vindt Danny Reweghs, directeur strategie van Trends Beleggen. “De jongste jaren zijn vrij lastig geweest voor nieuwe beursgangen, en omdat het om zo’n groot bedrijf gaat, moet deze slagen voor de beurs van New York. Er wordt alles aangedaan om zeker op de korte termijn een positieve trend te realiseren, zodat meer bedrijven overtuigd raken om naar Wall Street te gaan. En op deze manier realiseert Arm ook snel de 60 à 70 miljard beurswaarde die eerst werd beoogd.”

‘Ik raad geïnteresseerde beleggers aan een limietorder en geen marktorder te gebruiken. Betaal zeker niet meer dan 15 à 20 procent boven op de introductieprijs van het aandeel’ Danny Reweghs, directeur strategie van Trends Beleggen

Er is al bekendgeraakt via bronnen van Bloomberg dat het aandeel 10 à 15 keer overschreven is. “Dat wil zeggen dat de vraag veel groter is dan het aantal aandelen dat SoftBank vrijgeeft. Er zijn ook belangrijke partners van Arm die investeren, waaronder Apple, TSMC en Nvidia. Die grote investeerders krijgen voorrang. De beursgang is gepland op donderdag 14 september, maar het kan tot vrijdag duren alvorens alle beleggers kunnen investeren in Arm, want vraag en aanbod moeten eerst op elkaar worden afgestemd. Tegen dan zal de prijs vermoedelijk al hoger zijn. Ik raad geïnteresseerde beleggers aan een limietorder te gebruiken en geen marktorder. Zorg ervoor dat u niet meer dan 15 à 20 procent betaalt boven op de introductieprijs van het aandeel.”

4. Heeft Arm een hoge weerbaarheid?

Arm had in het boekjaar 2022 een hoge brutomarge van 95 procent. De brutomarge drukt met een percentage de verkoopopbrengsten uit na aftrek van de directe kosten. “Het valt op dat Arm een heel goed verdienmodel heeft”, vindt Siddy Jobe. “Niet alleen betalen bedrijven licentiekosten om Arm-chipdesigns te gebruiken, daarna zijn er ook nog royaltyopbrengsten. Die kunnen voor een erg lange periode worden betaald, afhankelijk van hoelang een product meegaat. Een significant percentage van de omzet van Arm is zo bijvoorbeeld te danken aan royalty’s die bedrijven betalen voor producten die in de jaren negentig tot 2012 op de markt zijn gekomen.”

‘Arm wil zowel zijn omzet als zijn winstmarge drastisch opkrikken. Dat zal alleen lukken, als de nieuwe strategie, die gericht is op gespecialiseerde toepassingen, goed aanslaat’ Danny Reweghs, directeur strategie van Trends Beleggen

Toch is er volgens de portfoliobeheerder van Econopolis ook een nadeel aan zo’n cyclisch model. “Als plots de ondersteuning voor bepaalde chips wegvalt, kan dat tijdelijk wegen op de omzet van Arm. Dat was bijvoorbeeld vorig jaar nog het geval.”

5. Zal een investering in Arm op de lange termijn interessant zijn?

Danny Reweghs merkt ook op dat het boekjaar 2022 niet sterk was voor Arm. “De omzetgroei was slechts 11 procent, met een winstmarge van 29 procent. Rene Haas, de CEO van Arm, spreekt wel heel concrete ambities uit. Hij wil inspelen op de opkomst van artificiële intelligentie. Dat moet voor de groei zorgen. In het boekjaar 2024 wil Arm een omzetgroei van 20 procent en een winstmarge van 40 procent realiseren. Daarna zal de omzetgroei iets afnemen, naar 15 à 20 procent, met wel een veel hogere winstmarge van 60 procent. Haas acht de hoge winstmarge realistisch, omdat Arm technologie wil ontwikkelen die voor meer gespecialiseerde toepassingen dient, anders dan alleen de chipdesigns die voor een brede waaier van producten kunnen dienen.”

Topman Rene Haas verandert het geweer van schouder en zet in op gespecialiseerde technologie. © Ramsey Cardy/Sportsfile, Getty Images

2023 is een sterk jaar voor Nvidia, maar Siddy Jobe kijkt ook positief naar Arm. “Nvidia heeft een heel goed jaar, dankzij de opkomst van AI en het toenemende belang van de grafische kaart (GPU) in de sector. Arm ontwikkelt wel technologie voor processors, maar bij zo’n krachtige GPU is nog steeds een processor nodig en Arm maakt chips die compact zijn, maar wel relatief krachtig en energie-efficiënt. Die zuinigheid is ook echt van belang, want elektriciteit is een belangrijke kostenpost voor datacenters. Dat maakt de keuze voor Arm-chips logisch.” Jobe acht het dus realistisch dat Arm kan meesurfen op het toenemende belang van zowel de cloud als artificiële intelligentie.

Reweghs blijft voorzichtig. “Hoewel we groei verwachten op de korte termijn, is er geen garantie op langetermijnsucces. Arm wil zowel zijn omzet als zijn winstmarge drastisch opkrikken. Dat zal alleen lukken, als de nieuwe strategie, die gericht is op gespecialiseerde toepassingen, goed aanslaat.”

