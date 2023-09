Analisten verwachten veel van Nvidia

Analisten hebben massaal hun koersdoel voor Nvidia opgetrokken.

Volgens DZ Bank kan Nvidia (koers van 25 augustus: 471,63 dollar) beter AI-vidia genoemd worden. De Amerikaanse chipfabrikant profiteert van de sterk toenemende vraag naar AI-chips en heeft daarin een bijna-monopoliepositie. Dat zou volgens DZ Bank de komende periode tot uiting moeten komen in extreem hoge omzet- en winstgroeicijfers voor Nvidia. Zodoende hebben zij hun prognoses aanzienlijk verhoogd en als gevolg daarvan het koersdoel opwaarts bijgesteld van 450 naar 615 dollar. Het advies blijft ‘kopen’.

Jefferies wijst erop dat Nvidia een tweede opeenvolgend kwartaal van aanzienlijke winstgroei boekte. Drie maanden geleden overtrof de winst per aandeel de gemiddelde verwachting met 30 procent en deze keer was dat zelfs 38 procent. Dit wekt de indruk dat het bedrijf een dominant ecosysteem kan worden wanneer computergebruik overgaat naar het processortijdperk. Jefferies heeft zijn verwachting voor de winst per aandeel voor 2026 verhoogd van 17 naar 23 dollar en als gevolg daarvan het koersdoel opwaarts bijgesteld van 500 naar 610 dollar. Het advies luidt ‘kopen’.

Volgens Bernstein Research is het zakelijke potentieel van chips voor datacenters tegen de achtergrond van de AI-hausse enorm gestegen en bevindt dit potentieel zich bovendien nog in een vroege fase. Zij hebben daarom hun koersdoel voor Nvidia met 200 dollar opwaarts bijgesteld naar 675 dollar en het advies gehandhaafd op ‘kopen’.

Wells Fargo wijst ook op de uitbreiding van Nvidia’s datacenteraanbod en de opmerkingen over diens zichtbaarheid. Zij hebben hun raming voor de winst per aandeel voor 2025 verhoogd van 12,60 naar 16,20 dollar en het koersdoel opwaarts bijgesteld van 500 naar 600 dollar. Het advies is gehandhaafd op ‘kopen’.

JPMorgan vond eveneens dat de zeer grote vraag naar datacenterchips ervoor zorgt dat de verwachtingen werden overtroffen. De uitbreiding van generatieve kunstmatige intelligentie en grootschalige spraak- en vertaalmodellen blijft de groeiende vraag naar netwerkplatformen en softwareoplossingen van de chipmaker aanjagen. Daarom waren de vooruitzichten voor het lopende kwartaal ook beter dan verwacht en rechtvaardigt dit voor de analisten een koersdoelverhoging van 500 naar$600 dollar. Het advies staat op ‘kopen’.

Alleen DB op houden

Deutsche Bank ziet dat de vraag naar kunstmatige intelligentie hoog blijft en dat naast de kwartaalcijfers ook de vooruitzichten meer dan indrukwekkend waren. Zij hebben hun koersdoel verhoogd van 440 naar 560 dollar en hanteren een houdadvies.