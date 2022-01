'Ook dit jaar doen we ons best om de brede financieel-economische trends te duiden, u te inspireren met verhalen van gamechangers in het bedrijfsleven én helder financieel en beursadvies te verstrekken', zegt Trends-hoofdredacteur Wim Verhoeven.

Welkom in 2022, beste lezer. Terwijl de meeste media zich een hele kerstvakantie lang hebben uitgeput in terugblikken, doen wij waar wij het best in zijn: vooruitkijken. In de speciale Trends van deze week vindt u gesprekken met sterke persoonlijkheden over de mijlpaal waar ze voorstaan. Soms individueel. Dan kunnen we daaruit leren. Soms collectief. Dan zijn we betrokken partij. Ze verdienen het om gelezen te worden en erover na te denken.

Neem psychologe Elke Geraerts, die mensen en bedrijven helpt na te denken over mentaal gezonder werken na de pandemie. Met meer veerkracht, kwetsbaarheid en desnoods moed om de gouden kooi te verlaten. "Mensen hebben bijna automatisch de neiging om over hun werk te klagen", zegt ze. "Dat komt omdat we te lang een scheiding tussen werk en privé hebben gecreëerd. Terwijl je die scheiding helemaal niet kunt maken. We zijn één mens..." Of neem Onno van de Stolpe, binnenkort ex-CEO van het biotechbedrijf Galapagos. Minder gelauwerd, meer gelouterd dan hij zelf had verwacht, bereidt de ex-Trends Manager van het Jaar zijn pensioen voor. "Ik heb die cultuur van 'we gaan ervoor' neergezet", zegt hij. "Groots denken is voor sommigen de standaard geworden. Kijk naar argenx." De Brusselse cineaste Laura Wandel heeft met Un Monde dan weer een indrukwekkende debuutfilm én de Belgische inzending voor de Oscars afgeleverd. Ze filmt letterlijk vanuit de kijkhoogte van twee kinderen die op school zwaar gepest en geïntimideerd worden. Een hard, rauw en ook riskant statement. "Ik ben blij dat ik bij mijn eerste idee gebleven ben... Als je aan je uitgangspunt begint te twijfelen, raak je verlamd en realiseer je niets meer", zegt ze.

Welkom in 2022.

Veel gesprekken gaan ons collectief aan. Zo verbergt Pierre Wunsch, de voorzitter van de Nationale Bank, niet langer zijn ergernis over het gulle geldbeleid van de Europese Centrale Bank. De Amerikaanse econoom en China-kenner Michael Pettis doorprikt enkele fundamentele zwakheden van de Chinese economie. En Cind Du Bois, hoogleraar aan de Koninklijke Militaire School, wil ons land minder naïef maken bij buitenlandse overnames. We spraken ook met Jane Goodall. 87 jaar ondertussen en de Godmother van de natuurbescherming. Overtuigd dat armoedebestrijding, dierenwelzijn en natuurbehoud samengaan. En overtuigd dat we meer hoopvol dan optimistisch moeten zijn. "Hoop is de bereidheid om actie te ondernemen. Het is die hoop die we moeten cultiveren." Hoop drijft ook Youssef Kobo, de bezieler van A Seat at the Table. "Ik durf te zeggen dat drie vierde van de grote bedrijven op zoek is naar een bestuurslid met een migratieachtergrond", zegt hij. Kobo brengt bedrijven en allochtone jongeren met elkaar in contact. "Maar ik leg de lat hoog. Ik ga enkel naar een bedrijf als de CEO erbij zit."

Voor de cover kozen we MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez, de meest opvallende figuur in de Wetstraat. Toegegeven, de boodschap oogt enigszins provocatief. Maar de gedachte erachter is dat al veel minder. Bouchez roert onbeschroomd de centrumrechtse trom. Vreemd dat een Franstalige partijvoorzitter die rol speelt, terwijl de jongste parlementsverkiezingen vooral langs Vlaamse kant een sterke centrumrechtse tot extreemrechtse grondstroom lieten zien. "Er zijn partijen die meer bezig zijn met hun relatie tot andere regeringspartijen dan met hun eigen standpunten", zegt Bouchez.

Rest mij u een gezond, boeiend en creatief 2022 toe te wensen, beste lezer. Ook dit jaar doen we ons best om de brede financieel-economische trends te duiden, u te inspireren met verhalen van gamechangers in het bedrijfsleven én helder financieel en beursadvies te verstrekken. Betrouwbaar en correct willen we zijn, maar ook origineel en uitdagend. Omdat u dat apprecieert, blijft het geweldig om Trends voor u te maken.

Welkom in 2022, beste lezer. Terwijl de meeste media zich een hele kerstvakantie lang hebben uitgeput in terugblikken, doen wij waar wij het best in zijn: vooruitkijken. In de speciale Trends van deze week vindt u gesprekken met sterke persoonlijkheden over de mijlpaal waar ze voorstaan. Soms individueel. Dan kunnen we daaruit leren. Soms collectief. Dan zijn we betrokken partij. Ze verdienen het om gelezen te worden en erover na te denken. Neem psychologe Elke Geraerts, die mensen en bedrijven helpt na te denken over mentaal gezonder werken na de pandemie. Met meer veerkracht, kwetsbaarheid en desnoods moed om de gouden kooi te verlaten. "Mensen hebben bijna automatisch de neiging om over hun werk te klagen", zegt ze. "Dat komt omdat we te lang een scheiding tussen werk en privé hebben gecreëerd. Terwijl je die scheiding helemaal niet kunt maken. We zijn één mens..." Of neem Onno van de Stolpe, binnenkort ex-CEO van het biotechbedrijf Galapagos. Minder gelauwerd, meer gelouterd dan hij zelf had verwacht, bereidt de ex-Trends Manager van het Jaar zijn pensioen voor. "Ik heb die cultuur van 'we gaan ervoor' neergezet", zegt hij. "Groots denken is voor sommigen de standaard geworden. Kijk naar argenx." De Brusselse cineaste Laura Wandel heeft met Un Monde dan weer een indrukwekkende debuutfilm én de Belgische inzending voor de Oscars afgeleverd. Ze filmt letterlijk vanuit de kijkhoogte van twee kinderen die op school zwaar gepest en geïntimideerd worden. Een hard, rauw en ook riskant statement. "Ik ben blij dat ik bij mijn eerste idee gebleven ben... Als je aan je uitgangspunt begint te twijfelen, raak je verlamd en realiseer je niets meer", zegt ze. Veel gesprekken gaan ons collectief aan. Zo verbergt Pierre Wunsch, de voorzitter van de Nationale Bank, niet langer zijn ergernis over het gulle geldbeleid van de Europese Centrale Bank. De Amerikaanse econoom en China-kenner Michael Pettis doorprikt enkele fundamentele zwakheden van de Chinese economie. En Cind Du Bois, hoogleraar aan de Koninklijke Militaire School, wil ons land minder naïef maken bij buitenlandse overnames. We spraken ook met Jane Goodall. 87 jaar ondertussen en de Godmother van de natuurbescherming. Overtuigd dat armoedebestrijding, dierenwelzijn en natuurbehoud samengaan. En overtuigd dat we meer hoopvol dan optimistisch moeten zijn. "Hoop is de bereidheid om actie te ondernemen. Het is die hoop die we moeten cultiveren." Hoop drijft ook Youssef Kobo, de bezieler van A Seat at the Table. "Ik durf te zeggen dat drie vierde van de grote bedrijven op zoek is naar een bestuurslid met een migratieachtergrond", zegt hij. Kobo brengt bedrijven en allochtone jongeren met elkaar in contact. "Maar ik leg de lat hoog. Ik ga enkel naar een bedrijf als de CEO erbij zit." Voor de cover kozen we MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez, de meest opvallende figuur in de Wetstraat. Toegegeven, de boodschap oogt enigszins provocatief. Maar de gedachte erachter is dat al veel minder. Bouchez roert onbeschroomd de centrumrechtse trom. Vreemd dat een Franstalige partijvoorzitter die rol speelt, terwijl de jongste parlementsverkiezingen vooral langs Vlaamse kant een sterke centrumrechtse tot extreemrechtse grondstroom lieten zien. "Er zijn partijen die meer bezig zijn met hun relatie tot andere regeringspartijen dan met hun eigen standpunten", zegt Bouchez. Rest mij u een gezond, boeiend en creatief 2022 toe te wensen, beste lezer. Ook dit jaar doen we ons best om de brede financieel-economische trends te duiden, u te inspireren met verhalen van gamechangers in het bedrijfsleven én helder financieel en beursadvies te verstrekken. Betrouwbaar en correct willen we zijn, maar ook origineel en uitdagend. Omdat u dat apprecieert, blijft het geweldig om Trends voor u te maken.