Immobel schrapt dividend

De jaarcijfers van Immobel over 2024 bevestigen de moeilijke situatie op de vastgoedmarkt.

Het bedrijf boekte waardeverminderingen van 99 miljoen euro. De calloptie op de Proximus Towers, een van de meest prestigieuze projecten in het centrum van Brussel, werd niet uitgeoefend. Ondanks intensieve onderhandelingen kon er onvoldoende gedaan worden aan de eerder overeengekomen prijs van 143 miljoen euro, zodat Immobel de financiële impact te groot vond om de optie te lichten. De keerzijde van de medaille is een waardevermindering van 48 miljoen euro.

In deze situatie kijken we in de eerste plaats naar de liquiditeitspositie. Die bedroeg 182 miljoen euro eind december, een daling tegenover de 212 miljoen euro van eind 2023, maar het blijft aanvaardbaar. De omvang van de waardeverminderingen moet bovendien worden afgezet tegenover 1,6 miljard euro totale activa.

De jaarresultaten tonen een nettoverlies van 93,7 miljoen euro (9,4 euro per aandeel) tegenover 38,4 miljoen euro voor het boekjaar 2023. Maar dat is dus volledig te wijten aan de geboekte waardeverminderingen. Kijken we enkel naar het onderliggende aangepast resultaat, dan komen net boven de nullijn uit met 6 miljoen euro nettowinst.

De bedrijfsleiding heeft heel hard gewerkt om de kosten meer onder controle te krijgen. De overheadkosten zijn verminderd tot 30 miljoen euro. Ze werkt ook aan de schulden met onder meer voor 430 miljoen euro aan nieuwe projectfinancieringen en nieuwe financieringsfaciliteiten in 2024.

Het is begrijpelijk dat aandeelhouders ontgoocheld reageren op het schrappen van het dividend.

Conclusie

Begin 2022 stond de koers dicht bij 80 euro, maar intussen is die tot ver onder 20 euro gezakt. Dat betekent een beurswaarde van minder dan 200 miljoen euro. Het schrappen van het dividend zorgde voor de ultieme verkoopgolf. Nochtans is dat een verstandige beslissing en financieel zien we een aanvaardbare evolutie. Vandaar dat het positieve advies blijft staan.



koopwaardiggemiddeld1B17,30 euroIMMO BBBE0003599108Euronext Brussel177,4 miljoen euro-21%-7%: –