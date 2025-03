Saxo Bank komt in handen van de Zwitserse vermogensbankier en -beheerder J. Safra Sarasin. Die is vooral geïnteresseerd in de combinatie van het online beleggers- en handelsplatform van Saxo met zijn eigen private-bankingactiviteiten.

Een jaar geleden gingen de eerste geruchten de wereld rond: de Deense Saxo Bank zou op zoek zijn naar nieuwe investeerders. Vandaag bereikt dat proces een eindresultaat. De controlerende aandeelhouders die eind 2018 waren ingestapt, het Chinese Geely en het Scandinavische Mandatum, verkopen hun participaties. J. Safra Sarasin wordt daardoor met 70 procent van de aandelen de meerderheidsaandeelhouder van Saxo Bank. De oprichter en CEO, Kim Fournais, behoudt zijn belang van 28 procent en blijft aan als bedrijfsleider. De online broker krijgt zo uitzicht op stabiliteit en meer groeiperspectief.

J. Safra Sarasin is een Zwitserse private bank en vermogensbeheerder, waarvan de oorsprong terug gaat tot 1841. De bank met hoofdkantoor in Basel zegt gespecialiseerd te zijn in duurzame beleggingen. Ze heeft 255 miljard euro aan klantenactiva onder beheer en telt 2.550 personeelsleden. J. Safra Sarasin heeft dertig kantoren in Zwitserland, Europa, het Midden-Oosten, Azië en Latijns-Amerika. In de Benelux zijn er kantoren in Amsterdam en Luxemburg, maar niet in Brussel.

Zwarte bladzijde omgedraaid

Uit de persberichten over de overname kan worden opgemaakt dat J. Safra Sarasin vooral geïnteresseerd is in de technologische expertise van Saxo Bank op het gebied van digitale beleggings- en handelsplatformen. De vermogensbankier is van plan het platform van Saxo in zijn activiteiten te integreren. Op die manier hoopt ze een nieuwe standaard inzake innovatie en klantenervaring te zetten op het gebied van private banking, wealthmanagement en assetmanagement. Saxo Bank zou wel als aparte bedrijfsentiteit blijven bestaan.

Voor Saxo Bank levert de overname een stabiele aandeelhouder uit de financiële sector op, die wereldwijd actief is en bereid is te investeren in de verdere groei van het digitale platform. CEO Kim Fournais is ervan overtuigd dat de krachtenbundeling een win-winsituatie vormt voor Saxo’s werknemers, klanten en partners. Saxo Bank telt 2.300 werknemers en 108 miljard euro aan klantenactiva.

In België is Saxo Bank sinds 2019 actief, toen de Deense Bank het Nederlandse Binck Bank overnam. Precieze cijfers zijn niet bekend, maar volgens schattingen zou de bank enkele tienduizenden klanten in ons land tellen. Saxo Bank profileert zich hier vooral als een concurrent van online brokers als Bolero en Keytrade. De voorbije jaren kwam de bank vooral in het nieuws door problemen met de Deense en Nederlandse toezichthouders. Saxo kreeg in Nederland ook een boete van 1,6 miljoen euro voor fouten bij de integratie van Binck Bank. De jongste tijd leek die zwarte bladzijde omgedraaid, en kon Saxo Bank zich opnieuw profileren met lage tarieven en dienstverlening. Vorige maand stuurde Saxo nog een persbericht uit om te zeggen dat het afgelopen jaar acht keer meer nieuwe beleggers hun eerste transactie deden bij de bank, het aantal beurstransacties verdubbelde in 2024 en vier op de tien Saxo-klanten enkel in ETF’s beleggen.

Van augurken tot bananen

J. Safra Sarasin maakt deel uit van de gelijknamige groep, die in totaal 320 miljard euro aan activa beheert en vooral in vastgoed en agrovoeding investeert. Die groep omvat behalve de Zwitserse bank ook een bank in São Paolo, Brazilië (Banco Safra) en één in New York (Safra National Bank of New York). De drie banken opereren onafhankelijk van elkaar. Bij de vastgoedinvesteringen zijn vooral de ‘Augurk’ in Londen (Gherkin Building) en het complex 660 Madison Avenue in New York de blikvangers. In de agrovoedingsindustrie springt vooral de investering van 50 procent in Chiquita Brands International in het oog.

De aandeelhouders van de J. Safra Sarasin Group zijn de families Safra en Sarasin, die in 2011 besloten de krachten te bundelen. De overname van Bank Sarasin door de Safra Group leidde in 2013 tot de vorming van de bank J. Safra Sarasin. Een jaar later nam de fusiebank de private-bankingactiviteiten van Morgan Stanley in Zwitserland over. Sindsdien is de expansie in Europa in een stroomversnelling gekomen.

