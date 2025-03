Staking op elf Duitse luchthavens veroorzaakt grote hinder

Op elf grote luchthavens in Duitsland zijn na middernacht stakingen begonnen. Vakbond Verdi riep het grondpersoneel en veiligheidsmensen op om voor 24 uur het werk neer te leggen in een conflict met de werkgevers over de lonen.

Op elf grote luchthavens in Duitsland is na middernacht een 24-uursstaking begonnen. Vakbond Verdi riep het grondpersoneel en de veiligheidsmedewerkers op om het werk neer te leggen in een conflict over loonsverhogingen. De staking treft zowel binnenlandse als internationale vluchten en veroorzaakt grote hinder voor reizigers.

Volgens luchthavenvereniging ADV zullen meer dan 3.400 vluchten worden geannuleerd, waardoor 510.000 passagiers niet zoals gepland kunnen vertrekken. De luchthaven Berlijn Brandenburg is volledig gesloten, terwijl in Frankfurt, de grootste luchthaven van Duitsland, de uitbater waarschuwt voor zware hinder, ook voor transitreizigers. Ook de luchthavens van München, Hamburg, Hannover, Bremen, Düsseldorf, Dortmund, Keulen/Bonn, Leipzig en Stuttgart worden getroffen. Op twee andere kleinere luchthavens, Weeze Airport bij Düsselburg en de luchthaven Karlsruhe/Baden-Baden, staakt enkel het veiligheidspersoneel.

De impact van de staking reikt verder dan Duitsland, met ook geannuleerde vluchten tussen België en Duitsland.

Geschrapte vluchten Brussels Airlines

Brussels Airlines moest zondag en maandag meerdere vluchten schrappen. Volgens woordvoerder Nico Cardone schrapte de maatschappij zondag al drie vluchten tussen Brussel en Hamburg, waar de staking een dag eerder begon dan verwacht. Vandaag gaan nog eens vijftien vluchten tussen Brussel en Hamburg, Frankfurt en Berlijn niet door.

Reizigers worden individueel geïnformeerd en krijgen alternatieven aangeboden, zoals een omboeking naar een andere vlucht of een terugbetaling. De staking legt de nadruk op de spanningen tussen luchthavens en personeel, nu vakbonden aandringen op betere lonen en arbeidsvoorwaarden.