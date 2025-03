Europese defensieaandelen stijgen sinds begin dit jaar met dubbele cijfers. Met het voorstel van de Europese Unie om 800 miljard euro te investeren in defensie, verwachten Europese bedrijven een toestroom aan nieuwe orders. Dit zijn vijf Franse defensieaandelen die daarvan kunnen profiteren.

“Over Europa’s toekomst moet niet door Washington of Moskou worden beslist, en ja, het gevaar is teruggekeerd uit het oosten. De periode van onschuld in de dertig jaar sinds de val van de Berlijnse Muur is voorbij.” Met die woorden sprak president Emmanuel Macron woensdagavond de Franse burgers toe in een televisietoespraak.

Macron werkt samen met de andere Europese leiders aan een eenduidige aanpak voor de herbewapening van Europa, om onder meer wapens, munitie en militaire voertuigen aan te kopen. De verwachting is dat lidstaten gezamenlijk materiaal zullen aankopen, en dat zoveel mogelijk bij Europese bedrijven.

Het ReArm Europe-plan van de Europese Commissie voorziet daarnaast in soepelere regels waarmee landen defensie-uitgaven buiten hun begroting kunnen doen. Landen kunnen zo tot 650 miljard euro spenderen en een beroep doen op 150 miljard euro aan nieuwe EU-leningen.

Sinds het jaarbegin en de inauguratie van de Amerikaanse president Donald Trump groeit in Europa het besef dat de bewapening van de lidstaten aan de orde is. Europese defensieaandelen hebben een rally ingezet. Het bekendste voorbeeld is de Duitse producent van wapens, artillerie en tanks Rheinmetall. Dat aandeel steeg met bijna 100 procent (+98%) in waarde sinds januari.

Deze vijf Franse defensiebedrijven zijn iets bescheidener in waarde toegenomen op de beurs van Parijs, maar zullen ook profiteren van de toenemende orders.

1/ Dassault Aviation

Beurswaarde: 23,41 miljard euro

Aangepaste winst per aandeel (EPS): 13,83 euro

Koers-winstverhouding: 29,08

Sinds de jaren twintig van de vorige eeuw produceert Dassault Aviation militaire vliegtuigen. Legendarisch is de MB-serie, die werd gebruikt in de Tweede Wereldoorlog. Vandaag is het Rafale-gevechtsvliegtuig het sterproduct van het Parijse bedrijf. Frankrijk heeft er al meer dan 200 van in zijn vloot, maar ook Griekenland en Kroatië hebben de voorbije vier jaar orders geplaatst.

De Rafale staat in hevige concurrentie met gevechtsvliegtuigen als de Lockheed Martin F-35, de Boeing F/A-18, de Eurofighter Typhoon en de Saab Gripen. Die laatste twee zijn bovendien concurrenten van Europese makelij. Het vliegtuig van Dassault Aviation is goedkoper dan de Eurofighter, maar duurder dan de Saab. De prestaties zitten tussen de twee in.

Verwacht wordt dat Europa op termijn streeft naar gezamenlijke aankopen van militair materieel en dat er daardoor minder verschillende types van militaire wapens en voertuigen in omloop zullen zijn. Defensie-experts voorspellen echter dat die plannen pas op lange termijn realistisch zijn en dat landen hun materiaal en hun voertuigen in eerste instantie om synergieredenen zullen uitbreiden met types die al bij hen in gebruik zijn.

Een voorbeeld is ons land, dat overweegt dit jaar nog nieuwe gevechtsvliegtuigen te bestellen. Meer dan waarschijnlijk gaat het opnieuw om Amerikaanse F-35-straaljagers, omdat die al deel uitmaken van de vloot van de Belgische defensie.

Europa streeft ernaar tegen 2040 een volgende generatie gevechtsvliegtuigen gezamenlijk te ontwikkelen via het Future Combat Air System-project (FCAS). Dat moet dienen als een soort opvolger van het Eurofighter-project, waar Frankrijk geen deel van uitmaakt. Het Franse Dassault Aviation is wel vertegenwoordigd bij FCAS, dat in 2040 een opvolger moet aanleveren voor de Rafale.

Dassault heeft ondanks zijn groei van 51 procent dit jaar een relatief lage koers-winstverhouding, wat erop kan wijzen dat er nog meer ruimte is voor nog meer koerswinst. Het bedrijf verraste met een hoger dan verwachte winst in 2024 en ook de groeivooruitzichten voor de komende jaren zijn positief. De winst per aandeel van 13,46 euro vorig jaar neemt volgens de prognose van Bloomberg toe tot 13,83 euro in 2025, 16,89 euro in 2026 en 19,58 euro in 2027.

2/ Thales Group

Beurswaarde: 51,59 miljard euro

Aangepaste winst per aandeel (EPS): 9,24 euro

Koers-winstverhouding: 51,23

De Franse multinational Thales Group ontwikkelt geavanceerde technologie voor sectoren zoals de luchtvaart, defensie, ruimtevaart, transport en beveiliging. Het bedrijf levert geavanceerde sensoren (radars, sonar, infraroodcamera’s) voor alle domeinen: land, lucht, zee en de ruimte.

Een groot deel van de cockpituitrusting en de elektronische systemen in Europese gevechtsvliegtuigen, helikopters en drones komt van Thales. Thales is daarnaast betrokken bij de integratie van geleide wapens in samenwerking met de raketbouwer MBDA.

Verder ontwikkelt het Parijse bedrijf Command & Control- of C2-software – systemen die legereenheden en commandocentra realtime met elkaar doen communiceren. Met de overname van Gemalto is Thales een van de grootste leveranciers van digitale beveiligingsoplossingen, ID-systemen en cryptografie voor militaire en overheidsdoeleinden.

Ten slotte vormt Thales samen met Airbus een consortium dat werkt aan een Europese tegenhanger van Starlink, het bekende systeem voor draadloos internet via satellieten. Thales is betrokken bij tal van grote Europese defensieprogramma’s en NAVO-samenwerkingsprojecten. Als Europa intensiever investeert in zijn defensie, komt er budget beschikbaar voor die programma’s en dus voor opdrachten voor Thales.

In de eerste negen maanden van 2024 boekte Thales voor 15,6 miljard euro nieuwe orders, een groei van 26 procent tegenover dezelfde periode een jaar eerder. Vooral binnen de divisie defensie en veiligheid steeg het aantal bestellingen sterk, met een toename van 40 procent tot bijna 9 miljard euro. Daarmee overtrof het bedrijf de verwachtingen van analisten. De winst per aandeel in 2024 bedroeg 9,24 euro, maar die moet in de aanloop naar 2027 groeien tot 12,22 euro, blijkt uit data van Bloomberg.

Sinds januari vertoont het aandeel echter een duidelijk herstel. Het noteert sinds het begin van dit jaar liefst 82,27 procent hoger.

3/ Airbus

Beurswaarde: 134,20 miljard euro

Aangepaste winst per aandeel (EPS): 5,05 euro

Koers-winstverhouding: 31,69

Airbus is geen puur Frans bedrijf, omdat het is opgericht als een consortium van Europese vliegtuigbouwers, waaronder het Franse Aérospatiale, het Duitse DASA en het Spaanse CASA, om beter te kunnen concurreren met grote Amerikaanse concurrenten. Airbus staat vooral bekend om zijn commerciële vliegtuigen, maar speelt daarnaast ook een cruciale rol in de militaire luchtvaart.

Zijn gevechtsvliegtuig, de Eurofighter Typhoon, bouwt Airbus in joint venture met verschillende Europese defensiebedrijven. Airbus is daarin de grootste individuele aandeelhouder met 46 procent. Verder is het bedrijf uit Toulouse samen met het Britse BAE Systems ook de grootste aandeelhouder in Panavia Aircraft, de fabrikant van het Tornado-gevechtsvliegtuig.

De Eurofighter-straaljagers worden in Europa onder meer gebruikt door Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Italië, Spanje en Oostenrijk. De Tornado’s worden enkel nog door Duitsland en Italië ingezet.

Airbus is verder ook de producent van het A400M-transportvliegtuig, dat in tal van Europese landen, waaronder België, wordt gebruikt. Bij toenemende investeringen in defensiecapaciteit in de Europese Unie zijn transportvliegtuigen essentieel. De defensietak van Airbus levert tot slot ook helikopters en systemen voor luchtverdediging.

Tot slot is de sterke positie van Airbus in de commerciële luchtvaart een belangrijke troef, zeker omdat de voorsprong op Boeing blijft toenemen. Airbus leverde vorig jaar 31 vliegtuigen meer af dan het jaar daarvoor, met een totaal van 766 toestellen. Boeing leverde daarentegen slechts 348 vliegtuigen af, wat een daling betekent van 180 toestellen tegenover 2023.

Van de 26 analisten die het aandeel volgen, geven er 19 een positief koopadvies voor Airbus. De winst per aandeel bedroeg 5,05 euro in 2024, maar moet tegen 2027 toenemen tot 9,60 euro.

4/ Safran

Beurswaarde: 108,70 miljard euro

Aangepaste winst per aandeel (EPS): 7,29 euro

Koers-winstverhouding: /

Safran is een van de belangrijkste leveranciers van motoren en subsystemen in de luchtvaart. Het bedrijf is in 2005 ontstaan uit een fusie van de motorenbouwer Snecma en Sagem, een producent van elektronische defensiesystemen. Samen met General Electric bouwt Safran de CFM-motorreeks, die in veel passagiersvliegtuigen wordt gebruikt, waaronder de Boeing 737 en de Airbus A320-familie.

Militair gezien ontwikkelt Safran – meestal via internationale samenwerkingen – motoren voor helikopters, drones en gevechtsvliegtuigen. Het ontwikkelt daarnaast ook allerhande componenten. Safran levert bijvoorbeeld de hoofdmotor voor de Dassault Rafale, maar ook de wielen en de remsystemen voor de Lockheed Martin F-35.

Het lot van Safran is daarmee nauw verbonden met andere spelers in de militaire en civiele luchtvaart, maar ook met de economische conjunctuur van de civiele luchtvaart. Dat is nog altijd de grootste bedrijfstak van Safran. Dat wil zeggen dat de jaarwinst geregeld kan lijden onder een verminderde vraag naar motoren, onderdelen en onderhoudsopdrachten.

De winst per aandeel van Safran bedroeg vorig jaar 7,29 euro. In 2028 moet dat cijfer toenemen tot 11,17 euro, volgens prognoses van Bloomberg. Safran kende voorlopig slechts een bescheiden koerswinst in 2025. Het aandeel ging met 19,73 procent vooruit.

5/ Exail Technologies

Beurswaarde: 532,33 miljoen euro

Aangepaste winst per aandeel (EPS): 0,07 euro

Koers-winstverhouding: /

Exail is sinds 2022 de naam van het gefuseerde bedrijf achter de Franse bedrijven ECA Group en iXblue. ECA Group was sinds 1936 gespecialiseerd in industriële automatisering en robotsystemen, met later een sterke focus op autonome en op afstand bestuurbare onderwatersystemen voor de defensie- en offshore industrie. iXblue was dan weer bekend om zijn navigatiesystemen, fotonica, maritieme robotica en de bouw van onbemande vaartuigen.

Exail speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling en de levering van onbemande drones voor mijnenbestrijding en onderzeese operaties. Het levert ook onbemande boten, die dienen voor de beveiliging van havens en de inspectie en het onderhoud van onderzeese infrastructuur. De navigatiesystemen van Exail worden gebruikt voor schepen, onderzeeërs, onderwaterdrones en bij luchtvaartuigen.

Met de oplopende geopolitieke spanningen – ook op zee, met geregeld onderschepte vijandige schepen – wordt de noodzaak tot bewaking van kritieke zeetransportlijnen steeds duidelijker. Er is ook groeiende interesse in onbemande systemen om kustgebieden en maritieme infrastructuur te beveiligen. In het bijzonder voor ontmijningsopdrachten krijgen drones de voorkeur.

Exail is een relatief kleine speler, die met de ontwikkeling van drones opbokst tegen grotere defensiebedrijven zoals Saab (Kockums), Thales en Leonardo. Toch veerde het aandeel sinds begin dit jaar op met ruim 67 procent. De winst per aandeel van Exail bedroeg 0,07 euro in 2024. Dat cijfer moet volgens prognoses toenemen tot 1,70 euro in 2026.