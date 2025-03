De Gentse start-up HappyClient helpt b2b- en b2c-bedrijven videogetuigenissen van tevreden klanten en medewerkers te verzamelen en te delen.

Video is uitgegroeid tot een dominante vorm van onlinecommunicatie. De Gentse start-up HappyClient helpt b2b- en b2c-bedrijven videogetuigenissen van tevreden klanten en medewerkers te verzamelen. “Dat soort authentieke testimonials helpen om hun merk te versterken”, stellen de oprichters, Lorenzo Bown (op de foto) en Jonathan Dierckens. Bown is ook de oprichter van het videobedrijf StoryMe, terwijl Dierckens in het verleden al schaalbare platformen en automatiseerde processen met artificiële intelligentie (AI) bouwde, onder meer bij In The Pocket. Die combinatie leidde tot de oprichting van HappyClient.

Wat maakt HappyClient uniek?

“Klanten en werknemers kunnen opnames, die ze bijvoorbeeld met hun smartphone hebben gemaakt, met één eenvoudige klik delen”, leggen de oprichters uit. “Vervolgens automatiseert ons AI-model het verdere proces: de selectie van de beste bijdragen, de montage, de ondertiteling en de verwerking van de video’s in diverse formaten. Dankzij de automatisering kan dat veel goedkoper dan met traditionele videobedrijven en klassieke toepassingen mogelijk zou zijn.”

Hoe is het idee ontstaan?

“We weten uit gesprekken met marketeers en hr-professionals dat videogetuigenissen online een grote impact hebben, maar dat het klassieke proces tijdrovend en duur is.”

Waaruit bestaat de doelgroep?

“We focussen op organisaties die goedkoop en op grote schaal video’s van tevreden mensen willen verzamelen en delen. Sales- en marketingteams zetten die in voor conversie, hr-teams mikken op employerbranding. Beide doelgroepen delen ze via meerdere kanalen – zoals hun website, mailings, advertenties en sociale media.”

Hoe gebeurt de financiering?

“HappyClient werd zopas geselecteerd voor het acceleratorprogramma imec.istart, dat starters voorziet van financiering tussen 100.000 en 250.000 euro. Bovendien krijgen we gedurende een jaar een werkplek in het Gentse Wintercircus. Er lopen ook gesprekken met businessangels en durfkapitaalinvesteerders.”