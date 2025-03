Vooruitblik op de beurs: wat staat ons deze week te wachten?

Ook deze week wordt een bijzonder boeiende week op de financiële markten. Elke dag kan er verrassend nieuws komen. Uit het zeer gevulde aanbod halen we de meest belangwekkende gebeurtenissen naar voren.

1. Resultaten Rheinmetall

De inval van Rusland in Oekraïne in 2022 was een gamechanger voor Rheinmetall. Daarvoor was het aandeel een meeloper op de Duitse beurs. Er werd amper over gesproken. Nu is het het meest populaire aandeel op Duitse beurs, en bij ons. In drie jaar is de koers meer dan vertienvoudigd en is het bedrijf bijna 50 miljard euro waard.

De consensus onder analisten gaat uit van een jaaromzet van 10 miljard euro tegenover 7,2 miljard in 2023. Dit jaar zou dat 12,7 miljard euro moeten worden. De winst per aandeel zou volgens de gemiddelde analistenverwachting moeten springen van 13 naar 20,8 euro en dit jaar klimmen naar 29,7 euro. We zijn benieuwd of het bedrijf het enthousiasme van de markt kan beantwoorden.

2. Resultaten Volkswagen

De iconische autogroep Volkswagen maakte haar ambitie waar om Toyota voorbij te steken als grootste autoproducent ter wereld. Dat gebeurde vooral dankzij het succes en de kwaliteit van de dieselwagens. Maar dan kwam het dieselschandaal aan het licht en reed de groep niet meer vooraan in het peloton bij de overgang naar de elektrische wagens. Volkswagen is nu een volger, geen leider meer. Dat weegt enorm op het bedrijf en het aandeel. Het sluit zelfs fabrieken in Duitsland.

Analisten mikken nog op enige stabiliteit met een omzet van 321,6 miljard euro versus 322,3 miljard euro voor 2023. Maar het probleem zit bij de winstevolutie: de consensus gaat uit van een daling van de winst per aandeel van bijna 32 naar 22,35 euro. Dat is zowat een derde lager door de enorme investeringen in de elektrische wagen, in nieuwe modellen en door de druk op de prijzen, vooral door de Chinese concurrentie.

3. Amerikaanse inflatie

Het Amerikaanse inflatiecijfer leek even aan belang te hebben ingeboet, maar het heeft de jongste dagen weer momentum gewonnen. Vooreerst wijzen meer en meer indicatoren op een vertraging van de Amerikaanse economie en is het niet langer in steen gebeiteld dat de Fed tot of na de zomer zal wachten om opnieuw de rente te verlagen. Daarnaast is de inflatie na de forse klim in 2022 en een stuk van 2023 in de loop van 2024 weer onder controle geraakt. De voorbije maanden is de inflatie echter weer zachtjes gaan stijgen, al was er vorige maand eerder sprake van een stabilisatie. Tot slot is er natuurlijk de handelsoorlog. Alle economen zijn het erover eens dat die de inflatie zal aanwakkeren en de economie zal afremmen. De markt verwacht een stabilisatie van zowel de inflatie als de kerninflatie. Er is dus nog geen grote angst. Men denk respectievelijk aan 3,0 en 3,2 procent. De pauze in de neerwaartse rentecyclus zal dus nog wel even duren.

4. Industriële productie EU

Al twee jaar heeft de Europese industrie het moeilijk, onder meer omdat ze enorm lijdt onder hoge energiekosten tegenover de internationale concurrentie. De Europese Commissie gaan daar tegenaan met de Clean Industrial Deal, al moeten de details daaromtrent nog worden uitgewerkt.

De Clean Industrial Deal moet perspectief bieden, maar die helpt de industrie vandaag nog niet. In januari zagen we op jaarbasis nog een terugval met 2 procent. Er wordt geen verbetering verwacht, men vreest zelfs het tegendeel. De heisa rond de handelsoorlog van de Verenigde Staten zal bedrijven niet meteen doen beslissen meer te produceren of om voorraden weer op te bouwen, terwijl ze die de voorbije twee jaar vooral hebben afgebouwd.