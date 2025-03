Dank u, Donald Trump, voor dit ruwe ontwaken. We dommelden in, behaaglijk onder de Amerikaanse paraplu. Ervan overtuigd dat de NAVO, Uncle Sam en de onaantastbare ‘internationale orde’ ons voor altijd zouden beschermen. En toen kwam u. Een schop in de mierenhoop en plotseling stort alles in.

Dank u, Donald Trump, dat u ons eraan herinnert dat Europa alleen vooruit kan komen met de rug tegen de muur. 1945, de angst voor Stalin: we blijven bij elkaar. 2020, covid: we bundelen onze schulden. 2022, Poetin valt Oekraïne binnen: Berlijn verdrievoudigt zijn militaire budget. 2024: Trump dreigt de NAVO op te geven, beledigt Europa, belast alles? Wonder! Parijs, Berlijn, Warschau, Londen, Madrid en Rome beginnen dezelfde taal te spreken: die van de macht.

Een Europees militair bondgenootschap krijgt vorm, met of zonder de mopperaars.

Dank u, Donald Trump, dat u ons dwingt taboes te doorbreken. Het eerste taboe: Europa raakt niet vooruit met 27 leden? Prima, laten we dan verder gaan met degenen die de middelen en de wil hebben om dat te doen. De bijeenkomst in Parijs in februari wees de weg vooruit: een Europees militair bondgenootschap krijgt vorm, met of zonder de mopperaars.

Dank u, Donald Trump, dat u ons dwingt om over kernenergie te praten. Decennialang was de Franse en Britse nucleaire afschrikking een onaantastbaar onderwerp of taboe. En nu vraagt Friedrich Merz, de nieuwe Duitse bondskanselier, om erover te praten. Duitsland geïnteresseerd in de nucleaire paraplu? Gisteren ondenkbaar, vandaag realiteit. U bent geslaagd waar alle Europese strategen hebben gefaald.

Dank u, Donald Trump, dat u ons eraan herinnert dat het verdedigen van een continent geld kost. 250 miljard euro per jaar is de prijs van onze militaire onafhankelijkheid. Behalve dan dat we in plaats van een efficiënte defensie-industrie 17 verschillende types tanks hebben. En een Europese Investeringsbank die nog steeds weigert om bewapening te financieren, alsof oorlog niet bestaat. Dat moet ook veranderen. En het is aan het veranderen.

Als het erop aankomt, is Europa een beetje een België in XXL-formaat: briljant, inventief, welvarend… maar altijd twijfelend aan zichzelf.

Dank u, Donald Trump, dat u ons dwingt om onze ogen te openen voor onze eigen macht. Europa is geen oud museum. Het heeft een bruto binnenlands product van 18.000 miljard euro. Het heeft 450 miljoen solvabele consumenten, met een recordspaarquote en een gecontroleerde schuld. Kortom, het is een economische mastodont. En toch zijn wij de enigen die het niet zien.

Dank u, Donald Trump, voor uw tirade over ons handelsoverschot van 157 miljard euro met de Verenigde Staten. Onze Airbus, onze auto’s, onze industrie dringen bij jullie binnen en u wordt er gek van. Maar als u ons zo vaak aanvalt, is dat omdat we een belangrijke tegenstander zijn en uw producten minder goed de weg naar het buitenland vinden dan de onze.

Dank u, Donald Trump, dat u ons onder druk zet. Want als het erop aankomt, is Europa een beetje een België in XXL-formaat: briljant, inventief, welvarend… maar altijd twijfelend aan zichzelf. Altijd overtuigd dat het klein is, ook al weegt het meer dan al zijn rivalen. Misschien zal Europa dat met u eindelijk beseffen. En op eigen benen staan.