Het Antwerpse thuishulpplatform Helpper haalt 1,1 miljoen euro vers kapitaal op bij de investeringsmaatschappijen SI² Fund en CAREvolution. Met dat geld wil Helpper zijn diensten uitbreiden naar meer steden en zijn technologie nog verbeteren.

Op de digitale ontmoetingsplaats Helpper zijn sinds de lancering in 2017 meer dan 1250 mensen met een hulpvraag (de helppers) en meer dan 3200 hulpaanbieders (de helppies) geregistreerd. Op het platform kunnen ouderen, mensen met een handicap en chronisch zieken die wat hulp nodig hebben bij dagelijkse taken om langer zelfstandig te kunnen wonen, in hun buurt een of meer helpers vinden die een handje toesteken. De dienst is een aanvulling op de medische hulp die ze krijgen. Helpper vervangt dus niet de bezoeken van de thuisverpleger, maar zorgt er net voor dat die verplegers zich op hun medische taken kunnen concentreren. "Voor taken zoals even naar de supermarkt gaan of het gras maaien hebben de zorgbehoevenden dan geen professionele hulp meer nodig, voor complexe situaties is die professionele hulp wel nodig" zegt François Gerard, de econoom die Helpper oprichtte en leidt als managing director.

...