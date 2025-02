3,55 miljard euro gaat van Euroclear naar Oekraïne

Het Brusselse settlementhuis Euroclear stortte in juli 1,55 miljard euro in het Europese fonds ter ondersteuning van Oekraïne. Daar komt volgende maand nog eens 2 miljard euro bij.

Euroclear zit op 183 miljard euro aan Russische activa die sinds de uitbraak van de oorlog in Oekraïne in 2022 geblokkeerd zijn als gevolg van de internationale sancties. Die effecten leveren dividenden of couponbetalingen op, en sommige komen op vervaldag. Al die cash belegt Euroclear risicovrij bij de centrale bank. In 2024 was dat goed voor 6,9 miljard euro aan uitzonderlijke rente-inkomsten.

De Europese Unie besliste vorig jaar dat Euroclear een deel van die opbrengsten (met name die op activa van de Russische centrale bank) moet afstaan. Die bijdrage (de zogenoemde windfall contribution provision) liep vorig jaar op tot 4 miljard euro. Van dat bedrag mag Euroclear 10 procent bijhouden om zijn kapitaalbuffers te versterken en zich in te dekken tegen risico’s.

Uit de jaarresultaten die Euroclear vandaag publiceerde, blijkt dat de effectenreus vorig jaar al 1,55 miljard stortte in het Europees Fonds voor Oekraïne en dat er volgende maand een tweede storting van 2 miljard euro volgt. Het geld uit dat Europese fonds moet Oekraïne toelaten te investeren in wapens, zijn defensie-industrie en de heropbouw van het land.

Euroclear wijst erop dat de buitengewone rente-opbrengsten dit en de komende jaren wellicht lager zullen uitvallen, als gevolg van de rentedalingen die de ECB sinds een jaar doorvoert.

Ook de Belgische overheid profiteert mee

Ook de Belgische overheid vaart wel bij de uitzonderlijke winsten die Euroclear boekt. Via een specifieke overwinstbelasting op de winsten gerealiseerd op de Russische activa int de Belgische fiscus 1,7 miljard euro bij Euroclear. Daar komt dan nog eens 405 miljoen euro normale vennootschapsbelasting bovenop.

Recordjaar voor de gewone activiteiten

Ook zonder de buitengewone winsten was 2024 een recordjaar voor Euroclear. De onderliggende nettowinst steeg met 6 procent tot 1,04 miljard euro. De operationele inkomsten stegen met 5 procent tot 2,9 miljard euro, terwijl de kosten met 3 procent afnamen tot 1,6 miljard euro. Euroclear zegt dat de sancties tegen Rusland en de tegenmaatregelen van dat land in 2024 leidden tot 94 miljoen euro extra kosten en 27 miljoen euro aan inkomstenverlies.

De onderneming waarschuwt wel dat ze geconfronteerd wordt met juridische claims van Russische tegenpartijen. Omdat die zaken in Rusland aangespannen worden, een land dat de internationale sancties niet erkent, is de kans reëel dat die in het nadeel van Euroclear beslist worden. Het settlementhuis moet ook vrezen dat de Amerikaanse president Trump niet alleen beslag wil leggen op de renteopbrengsten maar tevens op de geblokkeerde Russische activa. Zo’n ingreep zou klanten naar de uitgang kunnen duwen en Euroclear in een lastig parket brengen.