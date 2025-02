Deadline Arco-petitie verschoven naar juni

De deadline om de nodige handtekeningen binnen te halen voor de Arco-petitie bij de Kamer is verlengd. De ondertekeningstermijn liep initieel tot donderdag, maar de termijn is nu verschoven naar 22 juni. Er zijn nog steeds enkele duizenden handtekeningen te kort uit Wallonië en Brussel, maar in Vlaanderen is de drempel gehaald.

Met de petitie wil Arcopar Actie Team (AAT), een vereniging van gedupeerde coöperanten van Arco, het parlement vragen om een initiatief te nemen voor een oplossing in het al jaren aanslepende dossier. De Kamer moet volgens de vzw de regering aansporen om een dading te onderzoeken. In september 2023 ging de petitie online. Om het initiatiefrecht voor burgers te laten slagen, zijn in Wallonië en Brussel nog handtekeningen nodig. De drempel voor Vlaanderen werd intussen wel behaald.

In Vlaanderen ondertekenden al 14.536 mensen de online petitie, dat is meer dan benodigde 14.500. Voor het Waals Gewest staat de teller nu op 1.760, terwijl er 8.000 handtekeningen nodig zijn. Van inwoners uit Brussel zijn nog maar 201 van de 2.500 online handtekeningen binnen. Voor de drie gewesten samen staat de teller nu op 16.497 van de 25.000 handtekeningen die het parlement zouden verplichten de initiatiefnemers van de petitie te ontvangen.

De vzw AAT poogt met het initiatief het Arco-dossier na al die jaren onder de aandacht te houden. Ze pleit voor een dading of juridische overeenkomst rond een vergoeding voor de gedupeerden om het geschil te beëindigen en wil dat het parlement de aanzet geeft tot een ‘constructieve dialoog’ met alle betrokkenen. Zo’n dading bewandelt dus een andere piste dan een rechtszaak. Gerechtelijke procedures hebben tot nu toe geen oplossing opgeleverd voor de coöperanten. Bovendien ziet het ernaar uit dat claims van Deminor en Arcoclaim niet voor 2028 in de rechtszaal zullen behandeld worden.

Eind 2011 verloren bijna 800.000 coöperanten van Arco samen naar schatting zo’n 1,5 miljard euro toen verschillende Arco-coöperaties in de nasleep van Dexia over de kop gingen en de vereffening opstartten. Arco was een grote aandeelhouder van die bank waaruit het huidige Belfius is ontstaan. Om de pil te vergulden, kwam de toenmalige regering met een waarborgregeling op de proppen. Die werd echter na een lange gerechtelijke weg tot bij de Europese rechters in Luxemburg verworpen. Arco was de financiële arm van de christelijke arbeidersbeweging, het vroegere ACW.

