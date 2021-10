De Oost-Vlaamse voedingsgroep Ter Beke neemt de activiteiten van Sigma over in België (Imperial) en Nederland (Stegeman). Dat heeft het bedrijf donderdag bekendgemaakt. Het bedrijf krijgt zo bekende vleesmerken als Marcassou en Aoste in handen.

Verkoper is de Mexicaanse voedingsgroep Sigma Alimentos. De Oost-Vlamingen nemen 100 procent over van de activiteiten van Sigma in België en Nederland. Een overnamebedrag wordt niet vrijgegeven.

Ter Beke krijgt door de overname zes productievestigingen in handen, waarvan vijf in België (Lievegem, Cornby, Amando, Dacor en Champlon) en één in Nederland.

En het neemt bekende merken in de portefeuille als de Ardense salamiworst Marcassou, Imperial, Leielander, Stegeman en Bistro en merken in licentie gegeven door Sigma zoals broodbeleg Aoste en Justin Bridou (droge worst).

Ter Beke-CEO Piet Sanders is erg tevreden met het akkoord. 'Eenmaal goedgekeurd, zal de combinatie resulteren in een completer aanbod aan onze klanten door gevestigde merken toe te voegen aan ons productportfolio, zoals Marcassou, Stegeman en Aoste. Door krachten te bundelen met Imperial en Stegeman kunnen we bovendien beter inspelen op trends in de voedselmarkt, zoals het toegenomen belang van snacken en de stijgende vraag naar vegetarische en plantaardige producten', aldus de topman van het beursgenoteerde bedrijf.

Ter Beke realiseerde vorig jaar een omzet van 717 miljoen euro. De groep is gespecialiseerd in fijne vleeswaren en vooral bekend voor het lasagnemerk Come a casa. De overname moet nog groen licht krijgen van de mededingingsautoriteiten.

In afwachting van meer informatie over de aangekondigde deal werd de handel in het aandeel Ter Beke op Euronext doncderdagmorgen opgeschort, meldt de financiële waakhond FSMA.

