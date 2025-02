Berkshire Hathaway, het investeringsvehikel van Warren Buffett, publiceerde onlangs zijn nieuwste financiële rapport. Die onthullingen tonen opvallende bewegingen in bankaandelen, energiebedrijven en voedings- en drankproducenten. Dit zijn de alle veranderingen aan de portefeuille.

In de Verenigde Staten verhuizen steeds meer mensen richting het zuiden, mede doordat financiële en technologische bedrijven daar hun activiteiten uitbreiden. Volgens marktkenners biedt dat een perspectief voor Pool Corp., omdat er in warme staten als Texas en Florida veel vraag is naar zwembaden. Die regionale ontwikkeling kan Berkshires interesse in het aandeel verklaren.

Bier en pizza

Berkshires investering in de wereldwijde pizzaketen Domino’s Pizza groeide van 549 miljoen dollar naar 1 miljard. Domino’s Pizza wordt door verschillende marktpartijen gezien als een stabiel groeibedrijf, ondanks tijdelijke tegenwind toen het bedrijf het aantal nieuw te openen filialen naar beneden moest bijstellen. Inmiddels is de koers hersteld en lijkt Domino’s terug te keren naar een groeitraject dat past bij Berkshires investeringsfilosofie.

Daarnaast nam het een positie van ruim 1,2 miljard dollar in Constellation Brands, bekend van Mexicaanse biermerken zoals Modelo, Pacifico en Corona. Dat blijft een interessante investering door de solide vraag naar alcoholische dranken, ondanks concurrentie van andere trends, zoals hard seltzers. Dat zijn alcoholhoudende bruiswaters die op smaak zijn gebracht met fruitaroma’s.

De omvang van Berkshires deelname van 1,2 miljard dollar kan erop wijzen dat Buffett hier zelf bij betrokken is, al is dat niet officieel bevestigd. Bij investeringen zoals die in pizza- en bieraandelen gaat het vaak om beslissingen van twee van Berkshires portefeuillebeheerders (Combs en Weschler), omdat die posities doorgaans tot de kleinere in de Berkshire-portefeuille behoren.

Afgebouwde posities

In deze jongste ronde blijkt Berkshire zijn belang in Apple – ter waarde van 75 miljard dollar – ongewijzigd te hebben gelaten, maar de posities in Bank of America, Citigroup en Capital One Financial zijn afgebouwd. Bankaandelen behoren op de beurs tot de belangrijkste winnaars in de eerste maanden van 2025. Voor Buffett kennelijk reden genoeg om winst te nemen.

Verder blijkt uit de meest recente rapportage dat Berkshire zijn volledige belang in Ulta Beauty, een Amerikaanse keten van cosmeticawinkels, heeft verkocht. Analisten menen dat Ulta Beauty sterk kan blijven profiteren van de populariteit van sociale media onder tieners, die make-up gebruiken om zichzelf te onderscheiden. De winkelcentra waarin Ulta Beauty-winkels zijn gevestigd, blijven een populair trefpunt voor jongeren. Toch lijkt de conclusie van Berkshire dat andere aandelen meer potentieel bieden dan de cosmeticaretailer.

Buffetts jaarlijkse brief

De aanpassingen in de portefeuille worden nauwlettend gevolgd door de markt, vooral omdat Berkshire Hathaway op een contantenschat van meer dan 300 miljard dollar zit. Die hoge liquiditeit wekt de interesse van beleggers die benieuwd zijn naar nieuwe initiatieven van Buffett en zijn team.

Eind deze maand verschijnt de beroemde jaarlijkse brief van Warren Buffett aan zijn aandeelhouders. Beleggers volgen die publicatie steevast op de voet, vooral omdat ze hopen meer context te krijgen bij de laatste veranderingen in Berkshires portefeuille en meer te leren over de visie van Buffett op de markt. Gezien de omvang van de investeringsportefeuille blijven zijn beslissingen een graadmeter voor de bredere beleggingswereld.