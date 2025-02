Beleggingstip van de week: Galapagos

De slechte onthaalde opsplitsingsplannen van Galapagos bieden een buitenkans voor de komende drie tot zes maanden.

De aankondiging van Galapagos dat het zich in twee aparte beursgenoteerde bedrijven zal opsplitsen, is slecht onthaald. Dat komt vooreerst omdat er op korte termijn weinig koerskatalysatoren zijn en er voor de opsplitsing wellicht geen belangrijke strategische beslissingen worden genomen. Bovendie wordt de CAR-T-celtherapie ontwikkeld in een sterke competitieve omgeving, die beleggers een afwachtende houding doet aannemen. Galapagos 2.0 wordt een voortzetting van het huidige Galapagos en zal zich concentreren op een CAR-T-oncologieplatform op basis van de gepatenteerde gedecentraliseerde T-celproductie. Galapagos 2.0 koppelt zich los van de deal uit 2019 met Gilead Sciences mits het betalen van enkelcijferige royalty’s op de toekomstige omzet van bepaalde producten. Na een nieuwe reorganisatie zal de cashburn op jaarbasis zakken naar 175 à 225 miljoen euro, te vergelijken met 293 miljoen in 2024. Dat Galapagos 2.0 slechts 500 miljoen euro van de beschikbare cash meekrijgt (3,3 miljard eind 2024), voldoende tot in 2028, was allicht de prijs die het moest betalen voor zijn herwonnen strategische vrijheid, maar dat betekent wel dat het de komende jaren wellicht extra kapitaal moet aantrekken. Al kan er ook geld binnenkomen door de verkoop van de TYK2-remmer GLPG3667.

Er zijn grenzen aan de onderwaardering van Galapagos.

Bij de jaarrapportering kondigde CEO Paul Stoffels aan vol in te zetten op de CD19 CAR-T-molecule GLPG 5101, waarvan de ontwikkeling zal worden uitgebreid naar extra kankerindicaties, terwijl de tweede CD19-molecule GLPG5201 niet verder wordt ontwikkeld. Het vertrouwen in de werking van het platform is groot. De bedoeling is in 2026 de eerste laat-klinische studies op te starten die een goedkeuring mogelijk kunnen maken. Op korte termijn start de rekrutering van het Amerikaanse deel van de Atalanta-1 studie met GLPG5101 tegen de bloedkanker recidief/refractair non-Hodgkin lymfoom (R/R NHL). Stoffels ziet veel strategische mogelijkheden met het productieplatform, in eerste instantie in Europa en de Verenigde Staten voor het voorbereiden van de volgende klinische studies, maar zeker ook in Azië.

Het tweede bedrijf na de opsplitsing, voorlopig SpinCo geheten, zal beschikken over 2,45 miljard euro cash. Binnen het aangepaste kader van de overeenkomst met Gilead zal dat bedrijf, los van de strategie van Galapagos 2.0, op zoek kunnen naar overnames, partnerschappen en/of licentienames in oncologie, immunologie en virologie. De komende maanden wordt het – volledig aparte – management en de raad van bestuur van SpinCo samengesteld. SpinCo zal zowel op Euronext als (op termijn) op Nasdaq noteren. Zelfs tegen een schamele 50 procent van de kaspositie zou de uitgifteprijs 18,6 euro per aandeel van SpinCo bedragen, tegenover de huidige koers van 23,92 euro. De aandeelhouders van Galapagos krijgen per aandeel één aandeel van SpinCo. De operatie moet tegen de zomer rond zijn.

Conclusie

De slechte onthaalde opsplitsingsplannen van Galapagos bieden een buitenkans voor de komende drie tot zes maanden. Er zijn grenzen aan de onderwaardering tegenover de kaspositie, die nog 54 procent van de verwachte kaspositie op het moment van de opsplitsing verrekent. We namen het aandeel op in de voorbeeldportefeuille, omdat we verwachten dat investeerders, voorafgaand aan de opsplitsing, een deel van die onderwaardering zullen wegnemen. Een herstelbeweging richting 30 euro is realistisch. Of we de positie nadien aanhouden, zal afhangen van de fiscale behandeling van de opsplitsing, de beurswaardering en het onthaal van het nieuwe management van SpinCo.



koopwaardighoog1C23,92 euroGLPG ASBE0003818359Euronext Amsterdam1,58 miljard euro-35%-13%