In Zeebrugge moet vanaf de herfst van volgend jaar groene waterstof worden geproduceerd. In een centrale van Hyoffwind, de eerste in ons land die op een industriële schaal waterstof zal maken van groene stroom. Ook in Europa is het pionierswerk. Hyoffwind is een consortium van Virya Energy, de energieholding van de groep en de familie Colruyt, en de Duitse leverancier van gassen Messer.