Disney vindt succesformule terug

De investeringen van Disney in technologie, content en themaparken zullen zich vanaf 2026 moeten terugbetalen.

In 2020, 2021 en 2022 was Disney een investeringsbedrijf in plaats van een winstmachine. In 2023 was de aandelenkoers teruggevallen naar het niveau van bijna tien jaar eerder. Dat jaar werd de strategie herzien: de investeringsbudgetten werden verlaagd, de prijzen verhoogd en kostenbesparingen doorgevoerd. Daardoor bereikte de vrije kasstroom in het najaar van 2024 een piek van 5,1 procent tegenover de beurswaarde. De recentste kwartaalcijfers tonen aan dat Disney zijn succesformule heeft teruggevonden.

De wereldwijde bioscoopomzet bedroeg vorig jaar 5,5 miljard dollar, waarvan 2,2 miljard dollar uit de Verenigde Staten. Het was de eerste keer sinds 2019 dat Disney de grens van 5 miljard dollar overschreed, wat het bewijs leverde dat de bioscoopfilm nog springlevend is. Disney heeft sterke nieuwe titels klaarstaan zoals een nieuwe Star Wars– en Avengers-film. De strategie blijft gericht op franchise-uitbreidingen, live-action-remakes en vervolgfilms, die naar verwachting opnieuw miljarden aan bioscoopomzet zullen genereren.

Daarnaast blijft Disney afhankelijk van zijn themaparken, die in 2024 goed waren voor 60 procent van de bedrijfswinst. Dat segment beleefde een gematigd jaar. Maar de vooruitzichten blijven positief, met een verwachte winstgroei van 6 à 8 procent in 2025. De cruiseactiviteiten groeien verder met zeven nieuwe schepen in ontwikkeling.

Conclusie

De investeringen in technologie, content en themaparken zullen zich vanaf 2026 moeten terugbetalen. Disney verwacht een forse toename van de vrije kasstroom. Hoewel het vrijekasstroomrendement is gedaald van 5,1 naar 4,1 procent door een aandelenkoers die met tientallen procenten is gestegen, is het aandeel niet duur. Met winstgevende themaparken, een bloeiende bioscoopdivisie en een sterke gerichtheid op kasstroomoptimalisatie, lijkt Disney klaar voor de volgende groeifase. Het advies is te behouden.



houden/afwachtengemiddeld2B110,03 dollarDIS USUS2546871060NYSE198,11 miljard dollar2420-2%-1%1,0%