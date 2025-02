Ineens is goud weer alomtegenwoordig in het financiële debat. Terwijl de geopolitieke spanningen oplopen en de wereldeconomie hapert, zoeken beleggers massaal hun toevlucht tot het edelmetaal. Grootbanken navigeren tonnen goudbaren uit Londen naar New York om in te spelen op de stijgende vraag en de prijsverschillen tussen de markten. Trends.be sprak met de Nederlander Paul Buitink, directeur van de onlinegoudhandelaar Holland Gold en een kritisch volger van het monetaire systeem, over de rol van goud in deze turbulente tijden. “We zien steeds meer vrouwen en jonge beleggers instappen.”

Miljarden dollars aan goudstaven vliegen tegenwoordig mee in de cargoruimtes van lijnvluchten tussen Londen en New York. Grootbanken zoals J.P. Morgan en HSBC profiteren van het prijsverschil tussen beide handelscentra en verschepen op grote schaal fysiek goud naar de Verenigde Staten. De vraag is zo groot dat de Bank of England moeite heeft om de uitstroom bij te benen, terwijl handelaren vrezen voor tekorten. Dat alles speelt zich af tegen de achtergrond van Trumps dreiging om invoertarieven op Europese goederen te heffen, terwijl hij als een olifant door de geopolitieke porseleinkast stormt en financiële markten op scherp zet. Maar volgens Paul Buitink, expert in edelmetalen en host van de financieel-economische podcast Holland Gold, heeft het niet alleen met de nieuwe regering in Washington te maken.

“Er is een groeiende strijd tussen papieren en fysiek goud, waarbij steeds meer beleggers de voorkeur geven aan tastbaar bezit”, ziet Buitink. “Dat heeft mogelijk geleid tot een tekort aan fysiek goud in Londen. Of dat tekort logistiek van aard is, bijvoorbeeld door te weinig personeel bij de kluizen of inefficiënte organisatie in opslagfaciliteiten, is niet helemaal duidelijk. Er zijn ook beperkte tijdslots waarin geldtransporten naar de kluis kunnen worden gereden en vliegtuigen hebben een beperkte capaciteit om goudstaven te vervoeren. Dat maakt het een lastige markt, zeker als de vraag plotseling explosief toeneemt. Iets vergelijkbaars zagen we tijdens de coronapandemie, toen goudraffinaderijen tijdelijk sloten en de markt verstoord werd.”

“Daarnaast is er de theorie dat niet al het goud dat op papier wordt geclaimd, daadwerkelijk fysiek aanwezig is”, vervolgt Buitink. “Daar maken veel marktspelers zich zorgen over. Duitsland had bijvoorbeeld grote moeite om zijn goud te repatriëren, en de auditprocessen rond dat goud verliepen aanvankelijk stroef. Ook het feit dat de Amerikaanse goudvoorraden al minstens vijftig jaar niet goed zijn geauditeerd, voedt de speculatie dat er minder fysiek goud beschikbaar is dan men zou denken.”

“Kortom, er is een hyperbool in de markt, deels gevoed door speculanten en belangenhebbenden, maar de harde cijfers laten zien dat er een duidelijke beweging richting fysiek goud gaande is.”

Recordomzet

De goudprijs is sinds begin 2025 met ongeveer 10 procent gestegen, hoewel er een lichte terugval was dit weekend. Wat is uw lezing daarvan?

PAUL BUITINK. “De goudprijs reageerde op de berichten over mogelijke vredesbesprekingen tussen de Russische president Vladimir Poetin en de Amerikaanse president Donald Trump. Geopolitieke onrust is een belangrijke factor in de stijging van goud, en dit conflict speelt daarin een grote rol. Er zijn echter ook financiële redenen, zoals de enorme schuldenlast en de inflatie, die bijdragen aan de stijging.

“Ik beschouw goud als een verzekering: mocht vrede daadwerkelijk intreden en de goudprijs dalen, dan is dat een goede zaak. Een hogere goudprijs betekent doorgaans dat wereldleiders falen in hun beleid. Maar je ziet nu alweer veel onduidelijkheid over de vredestop in Saudi-Arabië. Komt de Oekraïense president Volodimir Zelensky wel of niet? Ik lees net dat hij wel komt. Wat is de rol van Europa? Kan er überhaupt een goed bestand komen? Er zijn nog heel veel vragen, en dat zie je ook terug in de goudprijs, die alweer wat herstelt. Ik zie net dat de prijs weer rond 89.000 euro per kilo schommelt.

“Ik kijk vooral naar de goudprijs in euro’s, maar natuurlijk ook naar de troyounce in dollars. Elke keer dat er een dip is, grijpen mensen dat moment aan om bij te kopen. Dat merken wij ook in onze business: volatiliteit is goed voor de handel. Vorig weekend was er een enorme piek in de orders. Opvallend is dat veel klanten in het weekend bestellen, zonder dat ze vooraf contact met ons opnemen. We halen deze maand een recordomzet van 40 miljoen euro aan edelmetalen, vooral van particulieren en bedrijven. Vaak kopen vermogende Belgen en Nederlanders via een bv, wat fiscaal gunstiger is.”

Wanneer begon de vraag naar goud écht toe te nemen?

BUITINK. “Sinds de repocrisis in 2019 (die ontstond door een liquiditeitstekort in de Amerikaanse repomarkt, waar banken kortlopende leningen met onderpand verhandelen, nvdr) is de vraag naar goud structureel gestegen. Elk geopolitiek of financieel schokeffect, zoals de coronapandemie, de bankencrisis van 2023 en de oorlog in Oekraïne, heeft de interesse verder aangewakkerd.”

Belgische voorraden

Terwijl wereldspelers zoals China en Rusland hun goudvoorraden uitbreiden, lijkt de Europese Unie opvallend passief te zijn.

BUITINK. “Europa heeft relatief veel goud in verhouding tot zijn bruto binnenlands product (bbp), met landen zoals Duitsland, Oostenrijk, Italië en Nederland in de wereldwijde top. Het valt ook op dat Oost-Europese landen zoals Polen, Tsjechië en Hongarije hun goudreserves flink uitbreiden. Vorig jaar behoorden ze tot de top tien van grootste goudkopers wereldwijd. Die landen lijken zich strategisch voor te bereiden, terwijl de EU als geheel achterblijft. België heeft nauwelijks nog een noemenswaardige reserve: 227 ton. Nederland heeft in het verleden duizend ton goud verkocht, waardoor er nu nog 612 ton over is.”

Wat raadt u premier Bart De Wever aan?

BUITINK. “Goud bijkopen en in België opslaan. Een sterke goudreserve kan een buffer zijn tegen financiële crises, vooral met de hoge schuldenlast die België draagt.”

Hoe kijkt u naar de schuldencrisis in de VS en Europa?

BUITINK. “De Amerikaanse staatsschuld stijgt in een alarmerend tempo en bedraagt inmiddels 36.000 miljard dollar. In Europa ligt de schuldquote iets lager, maar er wordt enorm veel verspild. In België zou goud als reserve kunnen dienen, gezien de hoge staatsschuld. Er ontbreekt echter een sense of urgency in Europa.

“Trump zit momenteel in een lastige positie. Via verschillende tarieven probeert hij bepaalde economische gevolgen te compenseren, maar het blijft onzeker hoe dit zich verder zal ontwikkelen. De komende tijd zal uitwijzen waar Amerika werkelijk behoefte aan heeft: het behoud van de dollar als wereldreservemunt of een verschuiving naar een nieuwe wereldorde, waar het schijnbaar naar streeft. Dat wordt onder andere zichtbaar in de veranderende houding ten opzichte van militaire betrokkenheid in Europa. De VS lijken zich meer op zichzelf te willen richten, wat mogelijk betekent dat de dollar in de toekomst slechts een van de vele wereldmunten wordt. In dat geval zouden we evolueren naar een multivalutasysteem. Technologisch gezien is het tegenwoordig eenvoudig om tussen verschillende munten te wisselen, waardoor het niet meer noodzakelijk is om één dominante reservemunt te hebben. Goud zou in dat scenario een rol kunnen spelen als vereffeningsmiddel.”

‘Wie goud koopt als verzekering tegen financiële instabiliteit, doet er beter aan om fysiek goud te bezitten of op te slaan in een onafhankelijke kluis’ Paul Buitink

De BRICS-landen werken aan een alternatief financieel systeem. Hoe ver staan ze daarin?

BUITINK. “De financiële en technologische infrastructuur van BRICS is nog niet volledig ontwikkeld. Het eerder aangekondigde Bridge-systeem, dat oorspronkelijk verbonden was aan de Bank for International Settlements (BIS), is inmiddels door de BIS losgelaten. In plaats daarvan richten de BRICS-landen zich steeds vaker op bilaterale handel in hun eigen valuta. Meer dan de helft van de Chinese handel wordt bijvoorbeeld al in yuan afgerekend. Dat betekent dat de wereldhandel, die een omvang van ongeveer 60.000 miljard dollar heeft, geleidelijk verschuift naar transacties in nationale munten. De financiële markten blijven nog grotendeels op de dollar gebaseerd, maar op termijn zou ook daar verandering in kunnen komen.

“Soms lijkt het alsof BRICS op het punt staat een fundamentele machtsverschuiving te realiseren, maar de transitie is nog niet volledig voltooid. Toch is de nieuwe wereldorde al zichtbaar. Belangrijke vredesonderhandelingen vinden niet langer plaats in traditionele diplomatieke centra zoals Zwitserland of Den Haag, maar in Saudi-Arabië. Europa is in dat proces buitenspel gezet en zal die positie waarschijnlijk niet meer terugwinnen. Dat roept voor Europa de vraag op waar het zich in de toekomst toe wil verhouden. Het vertrouwen in de VS als betrouwbare partner is aanzienlijk afgenomen.

“Overigens is de confiscatie van Russische reserves, zoals bij Euroclear, een voorbeeld van een westerse sanctiemaatregel die uiteindelijk tegen Europa werkt. Dergelijke acties zetten andere landen ertoe aan om minder afhankelijk te worden van westerse financiële systemen en meer te investeren in eigen goudreserves. Dat heeft geleid tot een toename van goudinkopen door BRICS-landen en andere opkomende economieën.”

Diverser publiek

Hoe ziet u de rol van cryptomunten in deze ‘nieuwe’ wereld?

BUITINK. “Ik geloof in vrije concurrentie tussen verschillende vormen van geld, zoals Hayek en Mises, economen van de Oostenrijkse School, dat voorstelden (Friedrich Hayek wilde een vrijemarktconcurrentie tussen valuta, terwijl Ludwig von Mises een goudstandaard verdedigde en overheidsmonopolies op geld bekritiseerde, nvdr). Verschillende geldsoorten kunnen met elkaar concurreren, en de sterkste zullen overblijven. Vooral in landen met een hoge inflatie zien we dat crypto en goud als alternatieven worden gebruikt. De regelgeving in Europa is echter veel strikter dan in de VS, wat innovatie remt.

“Zo eist Europa bijvoorbeeld een white paper voor elk cryptoproject, terwijl sommige protocollen zonder bekende oprichter worden gelanceerd en dus geen white paper kunnen hebben. Dat toont aan dat Europese beleidsmakers onvoldoende begrijpen hoe deze markt functioneert, waardoor ze innovatie mislopen.”

Veel ‘hangmatbeleggers’ kiezen voor goud-ETF’s. Wat is uw mening daarover?

BUITINK. “ETF’s bieden een makkelijke manier om een blootstelling aan goud te krijgen, maar ze brengen risico’s met zich. De grote goud-ETF’s, zoals die van J.P. Morgan, zijn papieren producten en worden beheerd door partijen die eerder betrapt werden op spoofing en prijsmanipulatie (spoofing is een frauduleuze handelspraktijk waarbij neporders worden geplaatst en snel geannuleerd om de marktprijs kunstmatig te beïnvloeden, J.P. Morgan werd daarop betrapt tussen 2008 en 2016 en moest daarvoor 920 miljoen dollar boete betalen, nvdr).

“Wie goud koopt als verzekering tegen financiële instabiliteit, doet er beter aan om fysiek goud te bezitten of op te slaan in een onafhankelijke kluis, bijvoorbeeld in Zwitserland of Nederland. ETF’s kunnen in bepaalde scenario’s hun waarde verliezen als de onderliggende activa niet beschikbaar blijken te zijn.”

Hoe ziet het profiel van goudkopers eruit?

BUITINK. “Vroeger was het vooral de oudere, vermogende, blanke man die goud kocht. Tegenwoordig is het veel diverser. Door de introductie van een edelmetaalrekening, waarmee klanten al vanaf 10 euro kunnen kopen en maandelijks sparen, zien we een groeiende groep jongere beleggers en ook meer vrouwen.”

Waar is al dat goud?

Van de 200.000 ton goud wereldwijd zit bijna de helft in juwelen. Centrale banken beheren een deel, terwijl particulieren ook een flinke voorraad bezitten. De rest komt terecht in technologie en industrie.

Landen bewaarden hun goud vroeger zelf, maar sinds de Tweede Wereldoorlog verhuisden veel reserves naar het buitenland. Ons land had eind jaren 1980 nog 1.300 ton, maar verkocht het grootste deel om schulden af te bouwen. Wat overblijft, ligt vooral in depots in Canada, de VS en Londen.

Lees ook: