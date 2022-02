De Franse bankreus BNP Paribas heeft vorig jaar een recordwinst geboekt van bijna 9,5 miljard euro.

Dat blijkt uit de jaarresultaten van de grootste bank van Frankrijk. Dat is meteen goed nieuws voor de Belgische staat, de grootste aandeelhouder van de bank.

Daarmee ligt de winst meer dan een derde (34,3 procent) hoger dan in 2020 en ook hoger (+16,1 procent) dan voor de coronacrisis in 2019.

De Belgische staat is de grootste aandeelhouder van de Franse bank, met 7,7 procent van de aandelen. BNP Paribas is van plan 3,67 euro dividend per aandeel uit te betalen. Met dik 96 miljoen aandelen kan de Belgische staat rekenen op een dividend van zowat 350 miljoen euro.

