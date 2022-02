De Franse bank BNP Paribas gaat haar kantorennet in België verder afbouwen. In Frankrijk en Italië is een verdere afslanking niet aan de orde. Dat bleek tijdens een conferencecall waarin de groep haar nieuwe strategische doelstellingen toelichtte.

BNP Paribas wil tegen 2025 zijn inkomsten jaarlijks gemiddeld met 3,5 procent opdrijven, terwijl de kostenstijging maar 1,5 procent zal bedragen. Dat moet resulteren in een gemiddelde jaarlijkse winstgroei met 7 procent in de periode 2022-2025. Om de kosten te drukken zet BNP Paribas vooral in op automatisering en technologie.

Op de vraag wat dit betekent voor de kantoornetten van de bank antwoordde Thierry Laborde, COO retail banking van BNP Paribas, dat dit afhangt van de lokale markt. "In België zal de afbouw van het net van BNP Paribas Fortis voortgezet worden", aldus Laborde. "In Frankrijk moeten we daarmee voorzichtig zijn. De vraag van klanten naar fysieke afspraken is er vorig jaar met 5 procent gestegen. Ook in Italië gaan we ervan uit dat het aantal kantoren stabiel zal blijven."

BNP Paribas Fortis heeft de voorbije drie jaar meer dan 40 procent van zijn bankkantoren gesloten. Begin 2019 telde de grootste bank van het land nog 678 kantoren. De bedoeling was dat aantal met 267 te verminderen tot 411 eind vorig jaar. Dat objectief werd ruimschoots gehaald, want de bank telde naar eigen zeggen eind 2021 nog maar 386 bankkantoren.

De Belgische bank voert aan dat ze het gedrag van haar klanten op een permanente basis evalueert, met de bedoeling hen op een optimale manier te bedienen. Ze stelt vast dat klanten steeds minder naar het kantoor gaan en het aantal contacten op afstand (telefoon en videocalls) fors toeneemt. In 2021 waren er 5 miljoen zulke contacten op afstand tegen 2 miljoen face-to-facecontacten.

Ook andere banken

Zowat alle banken in België hebben de voorbije jaren hun netwerk afgeslankt. KBC en ING tellen elk nog zo'n 400 agentschappen. Belfius is de enige grootbank in België die nog meer dan 500 kantoren heeft.

Uit een recente studie van Financité bleek dat de Belgische banken sinds 2000 twee derden van hun kantoren gesloten hebben. De ngo telde eind 2021 minder dan 4.000 bankkantoren in ons land. Een belangrijk deel daarvan (meer dan 800) zat bij de kleinere banken Crelan en AXA Bank, die zopas fuseerden. Daar moet de inkrimping nog plaatsvinden.

