Lufthansa moet na twee jaar eindelijk duidelijkheid brengen over Brussels Airlines, zegt Trends-redacteur Wolfgang Riepl.

Elke passagier is doorgaans blij als hij een upgrade krijgt van economy- naar businessclass. Brussels Airlines heeft ook een upgrade gekregen. De Belgische luchtvaartmaatschappij wordt uit de lagekostendochter Eurowings gewrikt, en verschuift in de Lufthansa Groep naar de betere categorie van de netwerkcarriers.

Dat is goed nieuws voor het bedrijf. Brussels Airlines is vooral een netwerkmaatschappij. De sterke posities in Franstalig Afrika lokken veel betalende zakenreizigers, die via een overstap in Zaventem naar het zwarte continent trekken. Men moet geen financieel genie zijn om te veronderstellen dat die reizigers meer centen in het laatje van de Belgische economie brengen dan pakweg een passagier van Ryanair. Die wil vooral tegen de laagst mogelijke prijs naar een Europese bestemming. Daarenboven worden de werknemers van Brussels Airlines doorgaans beter betaald dan hun kameraden bij Ryanair.

Lufthansa moet klare wijn schenken.

De upgrade komt als een verrassing. Begin vorig jaar had het Duitse moederbedrijf Lufthansa Groep Brussels Airlines in het keurslijf van Eurowings gedwongen. Voor CEO Carsten Spohr moet de Duitse lagekostendochter weerwerk bieden tegen het geweld van Ryanair en co. Maar het zakenmodel van een lagekostenmaatschappij is fundamenteel anders dan bij een netwerkcarrier. Eurowings blijft verliezen maken.

Brussels Airlines, dat als een tang op een varken bij Eurowings paste, wordt er nu uitgehaald. Al is nog niet helemaal duidelijk of de Belgische luchtvaartmaatschappij een volwaardige netwerkmaatschappij wordt. CEO Christina Förster blaast warm en koud. We zijn bijna twee jaar verder, sinds Lufthansa Brussels Airlines volledig opslokte. Twee jaar zijn een eeuwigheid in de snel veranderende luchtvaartwereld.