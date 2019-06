Lufthansa stopt integratie in Eurowings: 'Dit is het beste wat Brussels Airlines kon overkomen'

Wolfgang Riepl redacteur bij Trends

Brussels Airlines promoveert in de Lufthansa Groep naar de betere categorie van de netwerkluchtvaartmaatschappijen. De integratie in de lagekostendochter Eurowings stopt. "Dit is het beste wat Brussels Airlines kon overkomen, gezien de precaire situatie bij Eurowings", reageert Eddy Van de Voorde, transporteconoom en hoogleraar aan de universiteit van Antwerpen.

Het hoofdkwartier van Brussels Airlines

Een verrassing van formaat. Brussels Airlines gaat een stapje hoger bij Lufthansa. Al blijft veel voorlopig nog onduidelijk. Tijdens het derde kwartaal dit jaar zou de verschuiving duidelijker worden.

...

Verder lezen? Lees elke maand gratis 3 artikelen Ik registreer mij Ik ben al geregistreerd Als Trends-abonnee hebt u: digitale toegang via de website op pc en via de app op smartphone en tablet tot de magazines Trends (N/F), Knack, Sportmagazine (N/F) en Le Vif/L'Express

24/7 volledige toegang tot de websites van de 6 magazines met de +zone (exclusief voor abonnees) en de archieven (tot 20 jaar terug)

digitale toegang tot op 3 toestellen tegelijk zodat uw gezinsleden kunnen meegenieten (thuis of op kot) Ik neem een abonnement Ik ben al abonnee ×