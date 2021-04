'De fase van de innovators - de Tesla als statussymbool op de oprit - hebben we stilaan gehad. We zijn minstens bij de early adopters beland', zegt Trends-hoofdredacteur Wim Verhoeven.

De beurs heeft het misschien niet altijd bij het rechte eind, maar als het erom gaat vooruit te kijken naar nieuwe ontwikkelingen, zijn er slechtere raadgevers. Toen Volkswagen onlangs aankondigde zelf batterijfabrieken te willen bouwen, veerde het aandeel in Frankfurt op. Over de hoge vlucht van het aandeel Tesla is al veel gepraat, misschien te veel.

Maar ook andere autobouwers, zoals zoveel bedrijven nochtans niet gezegend door corona, doen het goed. En wie dicht bij huis wil blijven, bekijkt maar eens de rit die het aandeel van de chipproducent Melexis sinds maart 2020 heeft afgelegd. Elektrische auto's bevatten meer chips dan die op fossiele brandstoffen, en het aantal geautomatiseerde functies waar chips voor nodig zijn, zal de komende jaren alleen maar toenemen. Melexis duikt voor het eerst sinds zijn ontstaan in de Bel-20 op. Of kijk naar Umicore, al veel langer een gevestigde waarde in de beursindex. Sterk in componenten van batterijen, sterk in recyclage en dus sterk in de recuperatie van materialen die in batterijen worden gebruikt.

Denk ook aan Fastned in Nederland. Dat wil massaal laadpalen plaatsen en de beurskoers is daar ver op vooruitgelopen. Zoals gezegd: misschien heeft de beurs het niet altijd bij het rechte eind. Allicht overdrijft ze hier en daar. Maar de richting klopt. De elektrische auto zit op schema.

Elektrisch rijden zit in de hoofden.

Er zijn nog meer argumenten dan beurskoersen om volop te geloven in de transitie op onze wegen. Sommige elektrische modellen komen in leasingprijs langzamerhand in de buurt van gelijkaardige modellen met een verbrandingsmotor. Steeds meer landen duwen die klassieke motor stilaan naar de uitgang. Het ene land is al overmoediger of ambitieuzer dan het andere en de volledige transitie is ongetwijfeld niet voor morgen. Maar toch... In België wordt het feit dat het fiscale gunstregime voor bedrijfswagens vanaf 2026 enkel nog geldt voor elektrische auto's, een gamechanger.

Ondertussen begint de speculatie over de tweedehandsmarkt. Hoe zullen de prijzen van de klassieke tweedehandswagens in de nabije toekomst evolueren? En die van elektrische wagens als ze hun eerste cyclus van pakweg vier of vijf jaar gereden zullen hebben? Zelfs in de discussie over de zonnepanelen en de terugdraaiende tellers zullen elektrische auto's een rol spelen. Enkele modellen kunnen het nu al, maar straks zullen heel wat auto's een thuisbatterij op wielen zijn. Opladen als er veel goedkope energie is, gebruiken als er weinig is. Ze zullen ook een rol spelen in lokale energienetwerken, die in de stad of wijk van de toekomst zullen ontstaan.

En de koper? U kent de grafiek wel, van de verschillende fases waarin nieuwe producten omarmd worden. De fase van de innovators - de Tesla als statussymbool op de oprit - hebben we stilaan gehad. We zijn minstens bij de early adopters beland. Veel kopers aarzelen misschien nog, maar wie heeft er nog niet over nagedacht of de volgende auto misschien een elektrische moet worden? Als tweede gezinswagen? Als bedrijfswagen? Maakt op zich niet zoveel uit. Elektrisch rijden zit in de hoofden. In veel Vlaamse gezinnen is het geen verre toekomstmuziek meer.

Meer dan ooit zullen de kopers en de leasingklanten goede informatie nodig hebben om de juiste beslissingen op het juiste moment te nemen. De bijlage van Trends over elektrische wagens van deze week probeert een startpunt te zijn. We maken een vergelijking - gebaseerd op de kennis van vandaag - over de ' total cost of ownership' van klassieke en elektrische wagens. Zo kan iedereen zelf de afweging maken wat een duurzamer alternatief hem of haar eventueel mag kosten. We kijken naar de beschikbaarheid van laadpalen en de snelheid waarmee daaraan gewerkt kan worden. We scannen de markt, op zoek naar opmerkelijke modellen in een aanbod dat alleen maar groeit. Enzovoort. In de hoop dat u er wijzer van wordt.

