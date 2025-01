De vooruitzichten van Europese aandelen zijn gunstig in 2025, na een zwak 2024. De Stoxx Europe 600-index presteerde vorig jaar 17 procent slechter dan de Amerikaanse sterindex, de S&P 500. Analisten van Deutsche Bank verwachten dat de Europese aandelen dit jaar beter doen.

Europese aandelen hebben in 2025 een veel rooskleuriger vooruitzicht dan Amerikaanse dankzij de verbeterende economische prognoses en de lage verwachtingen voor de bedrijfswinsten. Dat stelt het team van Maximilian Uleer bij Deutsche Bank in een recent rapport met vooruitzichten. Na een jaar van onderpresteren zou de Stoxx Europe 600-index volgens Deutsche Bank het jaar rond 590 punten eindigen, of een stijging van 15 procent vanaf het huidige niveau.

Dat is opvallend positief, want de consensus van de analisten op Bloomberg gaat uit van een vooruitgang met 4 procent, tegenover een grotere winst van 11 procent voor de S&P 500. “Er blijven positieve economische verrassingen komen, de politieke onzekerheid neemt af, de nieuwe Duitse regering biedt waarschijnlijk meer kansen dan risico’s en potentiële stimuleringsmaatregelen in China voegen opwaarts potentieel toe”, staat in het rapport van Deutsche Bank. De verwachtingen voor de bedrijfswinsten in het vierde kwartaal lijken “makkelijk te overtreffen”, voegen analisten eraan toe.

Europese problemen

Europese aandelen hebben sinds hun recordniveau in september moeite gehad om de rally vast te houden. Dat komt door de zorgen over de binnenlandse politieke risico’s en de tegenvallende economische groei in China, een van Europa’s belangrijkste handelspartners. Daarnaast houden zorgen over mogelijke Amerikaanse tarieven, die kunnen volgen op een terugkeer van Donald Trump in het Witte Huis, investeerders weg van Europese aandelen.

De Stoxx 600 bleef vorig jaar 17 procent achter op de S&P 500 in lokale valuta, volgens gegevens van Bloomberg. Dat was het op één na grootste verschil tussen de twee indexen sinds de oprichting van de Europese index in 2008.

Het team van Deutsche Bank is van mening dat Amerikaanse aandelen het “goed zullen doen dit jaar”, maar ziet “verschillende triggers voor een tactische overklassen van Europese aandelen”. Deutsche Bank behoorde in 2024 al tot de grootste optimisten over Europese aandelen. De Stoxx 600 sloot dat jaar dicht bij zijn aanvankelijke doel van 510 punten, hoewel de Duitse analisten dit doel hebben bijgesteld naar 540.