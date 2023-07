China brengt een concept voor elektrische auto’s naar Duitsland dat al dood is verklaard: snel de accu verwisselen en meteen verder rijden. Zal het ook fans van de verbrandingsmotor overtuigen?

Het voelt alsof je een wasstraat binnenrijdt. “Een beetje naar links,” zegt de professional op de passagiersstoel, “een beetje naar rechts”, en dan is het goed. Er zijn twee korte rukjes. Seconden later is de batterijwissel voltooid.

In de Berlijnse Westhafen werken technici aan een alternatieve benadering van elektromobiliteit. In plaats van batterijen op te laden bij laadstations, vervangt een robotarm de lege batterij door een opgeladen batterij. Het gaat sneller dan tanken. Het principe van de verwisselbare batterij werd een paar jaar geleden als een mislukking beschouwd. Vandaag is het een onderdeel van de elektromobiliteit in Chinese metropolen en binnenkort wordt het ook in Duitsland mogelijk.

Duits-Chinese joint venture

De testfaciliteit in Berlijn wordt beheerd door de Duits-Chinese joint venture Inframobility-Dianba. Daarachter zit Aulton Dianba, een wereldmarktleider in wisseltechnologie. Het begon met stations voor taxi’s. In de Chinese hoofdstad Peking maken volgens het bedrijf al 30.000 taxi’s gebruik van zijn aanbod. Alexander Yu Li, de CEO van Inframobility-Dianba, wil samen met de tankstationuitbater TotalEnergies het eerste reguliere Duitse wisselstation opzetten op de luchthaven van Berlijn.

De technologie met verwisselbare batterijen zou niet alleen tijd, maar ook hulpbronnen besparen. Zachtjes opladen in de stations verlengt de levensduur van batterijen. “Ze gaan tot vier keer langer mee dan batterijen die worden opgeladen in snellaadstations”, zegt Yu Li.

Kliksystemen

De batterijwisselstart-up Better Place, die werd opgericht in 2007, haalde honderden miljoenen op, bouwde wisselstations in Israël en Denemarken, en bracht elektrische Renaults met wisselbatterijen op de markt. Maar bijna niemand kocht de voertuigen, waardoor Better Place een paar jaar later failliet ging. De technologie is sindsdien geëvolueerd. In plaats van met schroeven werken de wisselstations van Aulton Dianba met kliksystemen.

In Duitsland heeft vooral de Chinese elektrische-autofabrikant Nio geïnvesteerd in een eigen wisselbatterijsysteem. Er zijn al wisselstations bij Düsseldorf, Augsburg en Berlijn. Er worden er nog meer gebouwd. “Door de uitbreiding van de infrastructuur kunnen Nio-rijders het land doorkruisen zonder te hoeven wachten bij snellaadstations”, zegt het bedrijf.



Het Battery Swap Station van het Chinese bedrijf Nio in actie.

Europese en Amerikaanse fabrikanten hebben nog maar weinig ambitie getoond om in de wisselbusiness te stappen. “Dat hoeft geen vergissing te zijn”, zegt Achim Kampker van de RWTH Aachen University. “De actieradius van de batterijen blijft toenemen en de kosten dalen snel, veel van de problemen van elektromobiliteit verdwijnen”, zegt de professor in de productie van elektrische voertuigen. Hij ziet niet veel potentieel voor het decennia oude idee op de massamarkt. Alleen zeer frequente bestuurders die honderden kilometers per dag afleggen, blijven over als doelgroep. “In gesloten systemen zoals taxi’s, autodelen of bedrijfswagenparken kunnen ruilsystemen nog zinvol zijn, maar daarbuiten ben ik sceptisch”, zegt Kampker.