Laurent Louyet (Groupe Louyet) is Manager de l’Année: ‘Ik moest kiezen: verkopen of kopen’

Laurent Louyet, de CEO van Groupe Louyet, is de Manager van het Jaar in Franstalig België. Hij kwam al op 31-jarige leeftijd aan het roer van het familiebedrijf en bouwde een groep uit rond de distributie van BMW/MINI en Britse luxewagens. “We bereiden ons voor op de ontwikkeling van de elektrische auto.”

Auto’s zijn het leven van Laurent Louyet (41), die in België en sinds kort in het buitenland een autodistributiegroep uitbouwt, de Louyet Group. De omzet kwam in 2024 in de buurt van 800 miljoen euro, met 900 werknemers. Het bedrijf in Charleroi is de grootste BMW/MINI-dealer van het land, met twintig verkooppunten in Henegouwen, Waals-Brabant, Brussel en Vlaanderen. Het importeert ook Rolls-Royce, McLaren en Automobili Pininfarina, en verdeelt sinds kort fietsen via Black and Bike. De groep verkoopt 11.000 nieuwe auto’s per jaar.

Laurent Louyet gaat tegen de stroom in op een markt in volle transformatie, waar naast D’Ieteren Group buitenlandse bedrijven aanwezig zijn, zoals Emil Frey (Zwitserland), Van Mossel (Nederland) en Car Avenue (Frankrijk). Ze kopen dealerbedrijven op en herstructureren de sector, die van oudsher uit familiebedrijven bestaat.

Grote kans

“Ik moest kiezen: verkopen of kopen”, legt Laurent Louyet uit. Veel dealers verkopen hun zaak liever, omdat hun kinderen zich niet opgewassen voelen tegen de ingrijpende veranderingen in de sector. Fabrikanten dringen aan op een vermindering van het aantal eigenaren, snijden in de marges en wijzigen contracten. Laurent Louyet wilde het familiebedrijf voortzetten. Zijn grootvader, Léon Louyet, een profwielrenner en Belgisch kampioen, had aan het einde van zijn sportcarrière in 1959, op 53-jarige leeftijd, een BMW-dealer in Charleroi geopend. Zijn zoon, die ook Léon heet, volgde hem op in 1980. Hij breidde het dealerschap uit met het merk MINI, een tweedehandsafdeling en een tweede vestiging in Sambreville. Het bedrijf groeide uit tot een wereldkampioen in premiumauto’s.

Sinds hij veertien à vijftien jaar was, kwam kleinzoon Laurent vaak naar de dealer in Charleroi, waar hij alle klusjes deed, van het schoonmaken van de werkplaats tot de winkel, inclusief mechanica en carrosserie. De eerste auto die hij verkocht? “Een BMW 3 Touring Automatic aan mijn grootvader van moederskant, toen ik achttien was”, herinnert hij zich. Na de middelbare school had hij niet het geduld om zijn marketingstudie aan het IESN in Namen af te maken. Hij begon bij het familiebedrijf aan het einde van zijn eerste jaar, in 2002. In 2013 kwam hij aan het hoofd van de groep te staan. “De leiding overnemen op 31-jarige leeftijd was mijn grootste kans”, zegt Laurent Louyet. “Ik heb zo’n tien jaar met mijn vader gewerkt. Dat ging heel goed. Hij gaf me verantwoordelijkheid over een afdeling en hij gaf me autonomie. In 2007 hielp ik bij de ontwikkeling van de concessie in Sambreville. Mijn vader heeft me altijd ruimte gegeven en we praatten veel. Hij inspireerde me enorm. Hij is nog altijd aandeelhouder, maar niet meer operationeel.”

‘We zijn vrij groot op de Belgische markt en klein op de internationale markt’

Overnamestrategie

Laurent Louyet heeft een strategie van overnames geïmplementeerd. “Toen ik alle internationale groepen naar de Belgische markt zag komen, wilde ik een groep met meerdere vestigingen creëren”, vertelt hij. Het begon met overnames in Henegouwen: in La Louvière in 2013, Marcinelle (A2 Moto) in 2014 en Bergen (Novauto) het jaar daarop. De eerste grote overname vond plaats in Vlaanderen: die van Vandeperre in Sint-Pieters-Leeuw in 2019. Maar de grootste deal was in 2021 de overname van het BMW-dealerschap in Evere, dat toebehoorde aan de Duitse groep. “Dat vertegenwoordigt een honderdtal werknemers, en daardoor heb ik nu ook mijn eerste contact met de vakbonden”, legt Laurent Louyet uit. Nog in 2021 nam hij een groot deel van de Ginion-groep over, met drie BMW/MINI-dealerbedrijven en de import van Rolls-Royce en McLaren. Daarna kocht hij de BMW/MINI-dealerbedrijven van Quoilin in Namen. De laatste transactie vorig jaar was de overname van de Arnold Kontz-groep, die twee dealerschappen in het Groothertogdom Luxemburg bezit voor de distributie van Aston Martin, Jaguar, Land Rover en Lotus, evenals een Jaguar- en Land Rover-dealerschap in België (Habay-la Neuve). “We positioneren ons in de niche van de premiumauto’s, met BWM/MINI als centrale pijler, en van Britse luxewagens”, vat de CEO samen.

Laurent Louyet heeft ook de automobielactiviteiten en daarmee de inkomsten van de groep gediversifieerd. “We hebben carrosseriebedrijven gekocht. We bezitten er negen”, legt hij uit. “Op die manier bereiden we ons voor op de ontwikkeling van de elektrische auto, die de inkomsten uit onderhoud aantast. Carrosserie is een stabiele business.” In dezelfde geest ontwikkelt hij de tweedehands- en verhuuractiviteiten. Daarnaast was er de overname van Cocoon Car, een schoonmaakservice voor meerdere merken die ook tweedehandsvoertuigen voorbereidt voor verkoop.

Fietsen zijn een van de nieuwste ontwikkelingen. “Ik ontmoette Sébastien Bertrand, de eigenaar van Black and Bike, een fietsenwinkel in Loverval. Hij was op zoek naar manieren om uit te breiden. We hebben een belang van 50 procent genomen en er zijn twee winkels bij gekomen, in Bergen en Waver.”

Volgende generatie

Laurent Louyet ontwikkelt een groepsstructuur. “Ik ben zeer goed omringd. Door een groep te vormen, was het mogelijk centrale diensten op te zetten en goede specialisten aan te werven die voor alle dealers werken”, zegt hij. “Het is een organisatie van 60 mensen, van wie 25 in financiën en 7 in marketing werken, verspreid over drie vestigingen.” De groei kan doorzetten. “We zijn niet van plan onnodig te diversifiëren”, verzekert hij. Maar hij is zich ervan bewust dat hij nog altijd een kleine speler is tussen de grote retailers. “We zijn vrij groot op de Belgische markt en klein op de internationale markt.” De ontwikkelingen veranderen het leven van de manager: hij heeft geen vast kantoor meer. “Ik ga minstens één keer per maand langs bij de dealers.”

Laurent Louyet bouwt aan de toekomst en hoopt dat de volgende generatie zal volgen, maar ze hebben nog tijd. Zijn kinderen, Lola en Louis, zijn respectievelijk dertien en vijftien jaar oud. Louis zit op internaat in Gent, “om perfect tweetalig te worden”.