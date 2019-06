CEO Carsten Spohr: de gevechtspiloot van Lufthansa

Wolfgang Riepl redacteur bij Trends

Brussels Airlines mag een bank vooruit in Lufthansa Groep en komt wellicht terecht bij de netwerkmaatschappijen, naast Lufthansa en Swiss. Maar waakzaamheid blijft geboden. Want voor CEO Carsten Spohr is verbeteren en veranderen een proces dat nooit ophoudt.

Carsten Spohr, CEO van Brussels Airlines-moeder Lufthansa Groep © reuters

Carsten Spohr wou altijd al vooraan in de cockpit zitten. Daar is hij ook in geslaagd. De CEO van Lufthansa Groep werkt al een kwarteeuw bij de grootste luchtvaartgroep van Europa. Hij begon er als stagiair, toen hij nog studeerde voor handelsingenieur aan de universiteit van Karlsruhe.

...

Verder lezen? Lees elke maand gratis 3 artikelen Ik registreer mij Ik ben al geregistreerd Als Trends-abonnee hebt u: digitale toegang via de website op pc en via de app op smartphone en tablet tot de magazines Trends (N/F), Knack, Sportmagazine (N/F) en Le Vif/L'Express

24/7 volledige toegang tot de websites van de 6 magazines met de +zone (exclusief voor abonnees) en de archieven (tot 20 jaar terug)

digitale toegang tot op 3 toestellen tegelijk zodat uw gezinsleden kunnen meegenieten (thuis of op kot) Ik neem een abonnement Ik ben al abonnee ×