Niets beter dan het geluid van een kraakvers gebakken brood, of twee cocktailglazen die feestelijk tegen elkaar klinken. En dan hebben we het nog niet over de verukkelijke geuren en smaken die uit de keukens van deze gloednieuwe adresjes komen gesijpeld.

1. Era, Brussel

Wie zijn voetjes onder tafel schuift in Era, het nieuwe restaurant van Hotel Fleur de Ville in Brussel voelt meteen de rijke geschiedenis van het imposante bankgebouw. Het restaurant bevindt zich op de eerste verdieping, in de voormalige vergaderzaal. De jonge chef Yonatan Cohen brengt klassieke gerechten op een vernieuwende manier met veel aandacht voor lokale producten.

Wolvengracht 46, Brussel – era-restaurant.com

2. Baba Bistro, Wroclaw, Polen

In Polen is Beata Śniechowska bekend sinds ze als winnares de tweede editie van MasterChef Poland op haar palmares schreef. In Wroclaw richtte ze met Młoda Polska al een van de hipste restaurants van de Poolse stad op, en daar voegt ze met Baba Bistro nu zelf concurrentie aan toe. In dit intieme, experimentele restaurant gaan Poolse en internationale smaken hand in hand, en gaan gasten naar huis met tonnen inspiratie voor een volgend interieurproject. Poolse kunst was een van de drijfveren in de inrichting, en dat spat er – op de goede manier – helemaal vanaf.

Nożownicza 1d, Wrocław, Polen – baba.wroclaw.pl/en/

3. Amiko Gelato, Barcelona, Spanje

Mix de snoeperige pasteltinten van Miami Art Deco met een shotje vrolijkheid door Spanjes hipste interieurdesignstudio Masquespacio, en uit de droomfabriek komt Amiko Gelato. Met veel roze, olijfgroen, geel en blauw moest het ijssalon de belichaming worden van wat haar lekkernijen oproepen: pret, magie en eindeloze mogelijkheden. Amiko Gelato grenst aan de Passeig de Gràcia, met zijn iconische Barcelonese architectuur de trots van de stad. Raad eens waar die architectuurlovers nadien neerploffen voor een vieruurtje.

Carrer del Consell de Cent, 318, L’Eixample, Barcelona, Spanje – @amikogelato

4. Officine Bac @ Grand Hôtel Cayré, Parijs, Frankrijk

If you know you know: de eerste bar van het statige Grand Hôtel Cayré in Saint-Germain-des-Prés kun je met zijn lange toog niet missen, voor de tweede bar heb je inside-information nodig. Stap door het discrete deurtje achteraan en je ontdekt Officine Bac: een exclusieve speakeasy cocktail & bites-bar in art-decostijl, waar Oliver Blackstone (ex-Silencio) de drankjes schudt. Er zijn maar dertig zitjes, en dit is en blijft Parijs, dus reserveren is een must.

4 Bd Raspail, Parijs, Frankrijk – miirohotels.com

5. Saint-Jean Deli, Amsterdam, Nederland

Aan de ene kant van de Amsterdamse Lindengracht staan foodies al even geduldig in de lijn voor de speciality coffee en de fijne patisserie van Saint-Jean, en sinds kort baat de bakkerij aan de overkant ook een ‘deli shop’ uit met een hartiger assortiment: royaal belegde, huisgemaakte ciabatta’s, brioches met champignons en kastanjecrème, en smeuïge seizoenssoepjes. Om ter plaatse te eten, of als take-away.

Lindengracht 99, Amsterdam, Nederland – saintjean.nl

6. Madre, Margate, Verenigd Koninkrijk

Anna Managò werkte jarenlang als consultant en strateeg in de bierindustrie, maar ze tuimelde een volledig nieuw universum in toen ze op een dag haar eerste brood bakte. Twee jaar later is er nu Madre, een bakkerij en broodjeszaak – partner Alessio Leone staat in voor het culinaire beleg – waar ze het beste van ambachtelijk Engeland van de lekkerste Italiaanse afwerking voorziet. Tip: probeer zeker haar dark chocolate bread, geïnspireerd op haar liefde voor Belgische chocolade, en snuister door de ambachtelijke hebbedingen die ook onder de kerstboom niet zullen misstaan.

22-23 Cecil Square, Margate, Verenigd Koninkrijk – madremargate.co.uk

7. Barracuda, Elsene

Eind jaren dertig was het Flageygebouw het zwaartepunt van moderne radio in België, vandaag is de intussen geclassificeerde ‘pakketboot’ van Diongre synoniem voor de regionale omroep en café Belga. Al is het sinds kort vooral dringen voor een tafeltje bij Barracuda, de eerste Belgische vestiging van Big Mamma. En daar kun je alles verwachten wat ook de andere spots van die Franse groep bekendmaakte: een aaneenschakeling van Italiaanse klassiekers, van saltimbocca tot simpelweg steengoede pizza. En dat alles in een interieur waarvoor het woord opulent is uitgevonden.

Eugène Flageyplein 18A, Elsene – bigmammagroup.com

Door Natalie Helsen

