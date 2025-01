‘De Amerikaanse economie in 2025: tussen risico’s en kansen’

Wie de Amerikaanse economie in 2025 wil voorspellen, begeeft zich op glad ijs. De voorbije jaren klopten de vooruitzichten niet en onverwachte wendingen zullen ongetwijfeld opnieuw de koers beïnvloeden.

Net zoals mijn collega-columnist Pieter Verstraete in China opmerkt, hangt ook hier veel af van welke versie van Donald Trump zich in het Witte Huis nestelt. Is het de pragmaticus die beseft dat economische groei niet zonder internationale samenwerking kan? Of is het de onberekenbare populist, gedreven door een America-First-agenda die grenzen sluit en de handel beperkt?

Ondanks die onvoorspelbaarheid blaken bedrijfsleiders en investeerders in de Verenigde Staten van vertrouwen. Het optimisme over de wereldeconomie werkt aanstekelijk en Amerika wordt gezien als de grote winnaar. Meer investeringen, een golf van beursgangen, en een sterke toename van fusies en overnames staan op de radar. Innovatie, vooral met artificiële intelligentie, lijkt een tijdperk van groei en doorbraken in te luiden. Voeg daar de verkiezingsbeloftes van deregulering en belastingverlaging aan toe en de zorgen over immigratie, inflatie en importheffingen verdwijnen naar de achtergrond.

Toch kunnen we de spanningen niet negeren. De nieuwe regering brengt een ontvlambare mix samen van MAGA-aanhangers die willen terugplooien op een isolationistisch economisch beleid, en tech bros uit Silicon Valley die disruptie en innovatie najagen. Nog voor de nieuwe regering aantreedt, heeft de eerste clash zich al gemanifesteerd in de discussie over visumrestricties voor gespecialiseerd talent (de H-1B visa). Het MAGA-kamp wil ook voor hen de grenzen sluiten. De techindustrie heeft die hooggeschoolde immigranten dan weer broodnodig.

De volatiele geopolitieke context met tegenstrijdige belangen van stakeholders vraagt om scherpe strategieën en heldere communicatie.

Ik ben gefascineerd door hoe bedrijven zich door die ingewikkelde dynamiek navigeren. Als consultant sta ik hen met raad en daad bij. De volatiele geopolitieke context met tegenstrijdige belangen van stakeholders vraagt om scherpe strategieën en heldere communicatie. Bovendien voegt de polemiek over ESG- en DEI-initiatieven een extra laag complexiteit toe. Sommige bedrijven, zoals Walmart en Harley-Davidson, kiezen ervoor om in te spelen op de politieke wind door plannen terug te schroeven. Anderen, zoals Costco, houden vast aan hun koers en trotseren de tegenwind. Het is afwachten of zij het oog van de storm kunnen vermijden.

Tijdens de kerstperiode in België klonk een heel andere toon. De gesprekken waren veel minder optimistisch. Er wordt een jaar van positieve maar magere groei voorspeld en wie handeldrijft met de Verenigde Staten maakt zich zorgen over Trumps aangekondigde invoerheffingen.

Ik waag mij niet aan voorspellingen over de Amerikaanse economie in 2025, maar zie een economie die balanceert tussen risico’s en kansen. Voor bedrijfsleiders en ondernemers ligt er een unieke kans om niet alleen mee te bewegen met verandering, maar die actief te sturen en er munt uit te slaan. Dat spanningsveld voedt mijn vertrouwen dat er veel werk op de plank komt in 2025.