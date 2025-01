Alle Zaken op een Rijtje 2025

Alle Zaken Op Een Rijtje neemt een kijkje achter de schermen van het Belgische bedrijfsleven. Deze week gaan we langs bij een specialist op het gebied van winkelinrichting; we horen waar precies op wordt gelet en hoe een ontwerp tot stand komt. Ook gaan we in gesprek met een specialist op het gebied van webdesign die bedrijven helpt om hun websites gebruiksvriendelijk te maken voor GSM’s. Tot slot reizen we af naar landschapspark Merode. We bezoeken hier een luxe B&B waar gasten kunnen overnachten en vergaderen en zijn te gast bij een domein dat teambuildings, feesten op maat verzorgt en waar gasten kunnen overnachten. En, natuurlijk ontdekken we ook de directe omgeving van landschapspark Merode.