Het signaal voor de beurzen staat op donkeroranje

Het gewelddadige conflict tussen Hamas en Israël in de Gazastrook weegt extra zwaar op de internationale aandelenmarkten. Het komt bovenop de stijgende rente omdat de centrale bankiers maar niet het einde aankondigen van de opwaartse rentecyclus, door de robuustheid van de economie. Consumenten blijven consumeren en bedrijven ontslaan geen werknemers door de krapte op de arbeidsmarkt.

Tot nu hielden meevallende bedrijfsresultaten de beursindexen overeind. Maar ook hier neemt de druk hand over hand toe. Amerikaanse en Europese sterbedrijven, zoals onder meer Alphabet en LVMH, kregen in het recente verleden nooit geziene koersverliezen aangesmeerd na de bekendmaking van de resultaten over het afgelopen kwartaal. Het gevolg is dat voor de belangrijkste graadmeter van de Amerikaanse beurs – de Standard&Poor’s500-index – de cruciale steunzone van 4150-4200 punten heel zwaar onder druk staat. De S&P500-index is nu ook net onder het 200-daagse gemiddelde gedoken, wat technische analisten zien als een belangrijk alarmsignaal. Ook al omdat haast alle Europese aandelenindexen de voorbije weken onder dat 200-daagse gemiddelde zijn teruggevallen.

Het tij snel keren

Wekenlang stond het signaal voor de beurzen op oranje. Nu zijn we geëvolueerd naar donkeroranje. Dat is voor alle duidelijkheid nog niet ‘rood’. Wall Street heeft nog amper manoeuvreerruimte, maar het kan nog keren in de komende dagen.

De boodschap is dat we nog niet moeten panikeren, maar dat we onze waakzaamheid moeten verhogen.

Twee zaken zijn daarvoor essentieel. Vooreerst moet het merendeel van de grote bedrijven, zoals Microsoft, met zijn resultaten aan de marktverwachtingen voldoen. Daarnaast moet er een einde komen aan de stijging van de lange rente.

Een eindejaarsrally is nog niet helemaal uitgesloten, maar dan moet er nu wel snel een einde komen aan de neerwaartse tendens op de beurzen.