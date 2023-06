Tip van de week: iShares $ Treasure Bond 0-1 yr

Het beleggen in Amerikaanse staatsobligaties met een korte looptijd heeft op dit moment verschillende voordelen.

De rente op kortlopende Amerikaanse staatsobligaties is voor het eerst in meer dan twintig jaar hoger dan het winstrendement op Amerikaanse aandelen. Een belegger die 100 dollar investeerde in de S&P 500-index haalde de afgelopen twaalf maanden een rendement van 4,9 dollar. Met Amerikaanse staatsobligaties met een looptijd van twaalf maanden was dat 5,1 procent. De kans is reëel dat er een winstdaling op komst is. In het verleden leidde elke ingreep van de Federal Reserve om de rente tot boven de tienjaarsrente te verhogen tot een recessie. Daarom hebben we de iShares $ Treasury Bond 0-1 year ETF geselecteerd. Die ETF bevat Amerikaanse staatsobligaties met een gemiddelde looptijd van vier à vijf maanden en een jaarlijks rendement van 5,22 procent. Bovendien zijn de kosten heel laag, met slechts 0,07 basispunten per jaar. Het beleggen in staatsobligaties met een korte looptijd heeft verschillende voordelen. Ten eerste kan de belegger snel profiteren van rentestijgingen, aangezien de portefeuille na een paar maanden alweer met nieuwe staatsobligaties kan worden gevuld. Bovendien zijn de uitkeringen van de tracker in dollar. De Amerikaanse dollar heeft in crisistijden altijd een stijgende trend vertoond tegenover andere valuta.

Deze ETF kan lang in de beleggingsportefeuille te blijven, omdat het in het verleden een winstgevende strategie was te wachten om te verkopen tot het winstrendement van aandelen 3,8 procent hoger is dan het rendement op Amerikaanse staatsobligaties over een periode van twaalf maanden. Het kan wel nog even duren voor we daar zijn aanbeland. De beslissing om die ETF nu te kopen is niet uitsluitend gebaseerd op het feit dat obligaties momenteel een hoger rendement bieden dan aandelen, we denken ook dat aandelen een uitdagende periode tegemoet gaan. Juist daarom is nu behoefte aan een gegarandeerd rendement. Dat wordt versterkt door het feit dat de Amerikaanse overheid van plan is binnenkort vele miljarden dollars aan staatsleningen uit te geven, na het recente akkoord over de verhoging van het schuldenplafond.

Sinds oktober is er heel veel geld gehaald uit het Treasury General Account (TGA), de bankrekening van de Amerikaanse overheid. Dat moest gebeuren omdat de Amerikaanse overheid door het schuldenplafond slechts een beperkt aantal staatsleningen kon uitgeven, wat heeft geleid tot liquiditeitsinjecties in het financiële systeem. Met andere woorden: de Amerikaanse overheid heeft honderden miljarden dollars uitgegeven zonder die middelen te dekken via belastingen of staatsobligaties. De bankrekening van de Amerikaanse overheid is nu zo goed als leeg, maar de schuldendeal zorgt ervoor dat de Amerikanen versneld geld kunnen ophalen door de uitgifte van staatsobligaties. Daarmee zal het Treasury General Account weer worden aangevuld, wat opwaartse druk op de rente veroorzaakt. Denk daarbij aan de eerste helft van 2022, toen maar liefst 900 miljard dollar in het Treasury General Account werd gestopt, wat waarschijnlijk heeft bijgedragen aan een zwakke periode op de beurs door een afname in liquiditeit. Het is belangrijk om te weten dat het geld op het Treasury General Account niet actief wordt gebruikt voor leningen, maar inactief blijft op de rekening. Het werkt niet zoals bij een bank, die spaargeld gebruikt om bijvoorbeeld hypotheekleningen te verstrekken.

Bovendien moeten we rekening houden met een kwantitatieve verkrapping door de Fed, of het verkopen van staatsobligaties die de Amerikaanse centrale bank eerder had gekocht. Hoewel het effect van de kwantitatieve verkrapping tot nu volledig is tenietgedaan door het leeghalen van het Treasury General Account, zal het effect merkbaar worden, nu de rekening leeg is. Een Fed die staatsobligaties verkoopt en de Amerikaanse overheid die grote hoeveelheden staatsobligaties uitgeeft, dat móét haast wel onrust in het financiële systeem teweegbrengen.