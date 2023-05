Shell zal bovendrijven

De koers van het aandeel Shell ging in twee jaar 67 procent hoger. Maar de voorbije maanden was de fut er wat uit. We denken dat daar binnenkort verandering in komt. We gaan à la hausse.

Het management van Shell krijgt schouderklopjes omdat het tegen 2030 de nettokoolstofuitstoot wil halveren ten opzichte van 2016. Het bedrijf doet dat niet volledig uit vrije wil, maar omdat een rechtbank het heeft verplicht onder druk van zeven stichtingen en verenigingen en ruim 17.000 individuele klagers. Shell heeft goed begrepen dat de algemene trend gaat naar minder vervuilende energie. In de sector is Shell zelfs één van de koplopers in de energietransitie.

Fossiele brandstoffen kunnen nog niet volledig worden vervangen. Shell heeft daarom de Britse aardgasproducent BG Group overgenomen. Daardoor werd het een van de grootste spelers ter wereld in lng (liquefied natural gas).

Schrijf de put Shell september met uitoefenprijs 30 euro @ 2,95 euro

Dit contract loopt af op 15 september. Als de koers van Shell dan 30 euro bedraagt of hoger, blijft de premie van 2,95 euro van ons. Deze strategie heeft als voordeel dat geen begininvestering nodig is. Maar als de koers lager gaat, dan worden we misschien aangewezen. Daarvoor moeten we voldoende middelen beschikbaar houden. We kopen de aandelen dan tegen 27,05 euro per stuk (30 – 2,95). Dat is goedkoper dan de huidige koers. De koper van deze put houdt rekening met een koersdaling, het liefst tot onder 27 euro, want dan kan hij de aandelen verkopen tegen 30 euro. Dat zou neerkomen op een minimumbaisse van 3,7 procent.

Gekochte call

Koop de call Shell december met uitoefenprijs 30 euro @ 1,15 euro

Met een koersdoel van 35 euro voor ogen kopen we deze call. Voor amper 1,15 euro hebben we uitzicht op een verviervoudiging van de premie (35 – 30). De technische trend wijst op een weerstand rond 29 euro. Als die overwonnen is, wacht nog enige weerstand op 31 euro. Als die het begeeft, ligt de weg naar boven volledig open. Omdat nog nooit hogere koersen zijn opgetekend voor Shell, moet een nieuwe weerstand worden verwacht. Dat kan op 35 euro zijn, maar evengoed op 40 euro. Mocht de stemming tegenzitten, dan ligt een eerste steunzone rond 25 euro. Ook lager vinden we steunzones, maar als de koers die richting uitgaat, maakt het niets meer uit voor deze calloptie hoe laag het gaat. Onder 30 euro heeft dit contract geen intrinsieke waarde. De premie die we vandaag betalen, bevat alleen tijds- of verwachtingswaarde.