Opties op Unilever, de herboren reus

Unilever is een reusachtig bedrijf met een jaaromzet van 60 miljard euro. Er werken 149.000 mensen aan meer dan 400 merken in 190 landen. De groep is opgedeeld in vijf segmenten: beauty en wellbeing; persoonlijke verzorging; huishoudmiddelen; voeding; en roomijs.

Enkele bekende merken zijn: Dove, Knorr, Lipton, Sunlight, Zwan, Zwitsal, Axe, Ben&Jerry’s,… Teveel om op te noemen. Zo’n assortiment optimaal beheren is niet eenvoudig. Bovendien beweren veel analisten dat het bedrijfsmanagement al jaren ingedommeld is. Maar er beweegt weer wat onder impuls van de Amerikaanse activist Nelson Peltz. Die heeft via zijn hefboomfonds Trian Fund Management een belang genomen in Unilever. Op 1 juli werd de Nederlander Hein Schumacher benoemd tot CEO. Van hem en van Peltz wordt verwacht dat ze voor een frisse wind zorgen. Het management wordt vereenvoudigd en de productdiversificatie wordt eenduidiger. De recente kwartaalcijfers waren beter dan verwacht. Redenen te over om vol vertrouwen à la hausse te gaan.

Schrijf de put Unilever december met uitoefenprijs 50 euro @ 2,30 euro

Met deze geschreven putoptie kiezen we voor een haussestrategie die geen begininvestering vergt. We incasseren 2,30 euro omdat we de plicht opnemen aandelen Unilever te kopen tegen 50 euro. Als de koers van Unilever verder stijgt zoals we verwachten, dan is de premie binnen. Er wacht een technische weerstand rond 49,50 euro. Als die het begeeft, ligt de weg open naar veel hogere koersen. Mocht dat toch niet lukken, dan moet u de aandelen wellicht kopen. U betaalt dan 50 euro verminderd met de ontvangen premie van 2,30 euro of 47,70 euro. Dat is minder dan de huidige koers.

Koop de call Unilever maart 2024 met uitoefenprijs 52 euro @ 0,85 euro

Dit contract is niet duur omdat het een eindje out the money is (uitoefenprijs boven de huidige koers). De aandelenkoers moet met 6 procent stijgen vooraleer deze call intrinsieke waarde krijgt. Indien dat gebeurt, dan zal de waarde van de call sterk stijgen. Ongeveer drie jaar geleden was dit aandeel nog 57 euro waard. Tegen die koers bedraagt de intrinsieke waarde van deze call 5 euro (57-52). Voeg daar de tijdswaarde bij en u bekomt een premie die het veelvoudige is van de huidige. De potentiële winst bij een gekocht contract is trouwens onbeperkt. We hebben tijd gekocht tot 15 maart 2024.