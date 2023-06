‘Canadees metalenbedrijf Fireweed Metals bezit twee bijzonder kansrijke projecten’

Het Canadese metalenbedrijf Fireweed Metals heeft twee wereldklasseprojecten in huis, die bij een verkoop een veelvoud van de huidige beurskoers waard zijn.

De goudprijs is sinds november 2022 mooi gestegen en noteert dicht bij het hoogste punt van de voorbije jaren. Ook de grote goudmijnproducenten zagen hun koersen met gemiddeld zo’n 35 procent aantrekken. Bij de middelgrote producenten noteerden we nog grotere koerswinsten. Het bizarre is dat de kleine goudmijnbedrijven plat op de grond blijven liggen – een divergentie die we in een kwarteeuw nog niet hebben gezien. Onlangs meldde ook grondstoffenmiljardair Ross Beaty dat dit niet kan blijven duren en dat een stevige inhaalbeweging niet lang op zich zal laten wachten.

De divergentie tussen de beurskoersen van de grote en de kleine spelers voltrekt zich al geruime tijd niet alleen bij goud, maar bij vrijwel elke grondstof. De handelsvolumes van juniorbedrijven zijn stevig afgenomen en als de geschiedenis een goede gids is, zouden we ons bij die deelgroep op een bodem moeten bevinden, zoals de onderstaande grafiek toont.

Indrukwekkend aandeelhouderschap

Het is dan ook hard speuren naar beurskoersen die het over de voorbije twaalf maanden goed gedaan hebben op de Canadese Venture Exchange. Fireweed Metals is een van die zeldzame bedrijven. Dat Canadese bedrijf houdt twee metalenprojecten van wereldklasse aan in de Canadese provincie Yukon.

Wat vooreerst opvalt bij Fireweed Metals, is het indrukwekkende aandeelhouderschap. Niet alleen is er Teck Resources, Canada’s grootste grondstoffenproducent, maar eveneens Ibaera Capital, een Australische private-equitygroep, bestaand uit ouwe grondstoffenrotten (ex-Fortescue Metals en ex-BHP). Verder is er de grondstoffenondernemer Larry Childress, die twee jaar geleden nog een voltreffer scoorde met de overname van Noront Resources door Fortescue Metals. Childress kocht over de voorbije twaalf maanden voor zo’n 7,5 miljoen Canadese dollar bij in Fireweed Metals en duikt vrijwel maandelijks op in de insider filings. In november 2022 verraste Fireweed Metals iedereen met de melding dat de Zweedse miljardairsfamilie Lundin een belang van 18 procent nam.

Logische overnemer

Het vlaggenschipproject van Fireweed Metals is MacMillan Pass, een gigantisch zink-lood-zilverprojekt dat nu al bij de grootste vijftien deposits op aarde behoort, maar door een uitgebreid drilprogramma in 2023 nog gevoelig zal worden uitgebreid. Fireweed Metals mikt erop om in 2024 met een economische studie aan te tonen dat MacMillan Pass een netto actuele waarde van meer dan 1 miljard Canadese dollar heeft. Nadien is het project ‘verkoopklaar’, waarbij Teck Resources een logische overnemer lijkt.

Verder houdt Fireweed Metals MacTung aan, het grootste high-grade tungstenproject in de wereld. Tungsten is een onwaarschijnlijk hard metaal, een van de meest compacte op aarde en het heeft het hoogste smeltpunt van alle metalen. Die unieke karakteristieken zorgen ervoor dat tungsten van cruciaal belang is in verschillende militaire toepassingen. Vorige week nog publiceerde het Amerikaanse Departement van Defensie een rapport waarin de vier meest strategische metalen werden besproken, waaronder tungsten. Ook is het zo dat tegen 2026 geen enkele leverancier aan het Amerikaanse Departement van Defensie nog tungsten mag gebruiken dat afkomstig is uit China (85% van de wereldproductie) of Rusland (5%). Dat maakt van MacTung een nog meer strategische deposit dan het al was.