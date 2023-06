Chipaandelen profiteren van AI-hype

Halfgeleiderbedrijven spinnen garen bij de hype rond artificiële intelligentie (AI). Een gespreide investering in de sector is mogelijk via verschillende ETF’s.

Van Eck Vectors Semiconductors ETF

ISIN-code: IE00BMC38736

Beurs: Xetra

Beheersvergoeding: 0,35%

Ticker: VVSM GY

Deze tracker van de Amerikaanse uitgever Van Eck Global schaduwt de prestatie van de MVIS US Listed Semiconductor 10% Capped Index. Met een belegd vermogen van bijna 1 miljard euro is het de grootste in Europa noterende halfgeleider-ETF. De onderliggende index bevat 25 aandelen van halfgeleiderbedrijven die op Amerikaanse beurzen noteren. De ETF focust op Amerikaanse bedrijven die een gewicht hebben van 77 procent in de index. Daarna volgen Nederland (13%) met ASML en NXP en Taiwan met TSMC. De index wordt halfjaarlijks herwogen. Het gewicht van een individuele positie mag de grens van 10 procent niet overschrijden. Tussen de herwegingen kan die drempel uiteraard wel worden overschreden. De ETF noteert in euro op de Duitse Xetra en inkomsten uit dividenden worden herbelegd.

iShares MSCI Global Semiconductors ETF

ISIN-code: IE000I8KRLL9

Beurs: Euronext Amsterdam

Beheersvergoeding: 0,35%

Ticker: SEMI NA

Deze ETF behoort tot de iShares-productlijn van uitgever BlackRock en heeft de MSCI Semiconductor & Semiconductor Equipment Index als onderliggende waarde. De tracker noteert in dollar, niet in euro. De onderliggende index is met 255 bedrijven veel gediversifieerder dan die van Van Eck Global, maar de grootste tien posities hebben een gezamenlijk gewicht van 58 procent. Daardoor ligt het gewicht van de grootste posities bij beide indexen ondanks de grotere diversificatie toch niet ver uit elkaar. Het is eveneens een fysieke tracker waarvan de inkomsten worden herbelegd. Ook bij SEMI zijn Amerikaanse aandelen overwogen (67%), gevolgd door Taiwan (12,4%), Nederland (8,1%), Japan (5,3%) en Zuid-Korea (2%). De MSCI-index wordt elk kwartaal herwogen. Met minder dan 500 miljoen euro onder beheer is de iShares-tracker ongeveer de helft kleiner dan die van Van Eck.

Een iets minder liquide alternatief is de HSBC Nasdaq Global Semiconductors ETF. Die wordt uitgegeven door HSBC en noteert sinds januari 2022 op Euronext Parijs met ticker HSNC FP en ISIN-code IE000YDZG487. De onderliggende waarde is de Nasdaq Global Semiconductor Index, die 80 posities telt. De beheerkosten bedragen ook 0,35 procent.