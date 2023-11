Sandstorm moet nog even op de schuldrem staan

De kwartaalomzet van het Canadese edelemetalenroyalty- en streamingbedrijf bleef met 41,8 miljoen dollar onder het recordc van 49,8 miljoen in het tweede kwartaal, maar was wel 7 procent hoger dan in het derde kwartaal van vorig jaar (39 miljoen dollar). Vergeleken met vorig jaar klom de gemiddelde gerealiseerde goudprijs met 13 procent tot 1.919 dollar per troyounce, maar de verkochte productie daalde met 7 procent, van 22.606 troyounce goudequivalent naar 21.123 troyounce. In het vorige kwartaal was dat 24.504 troyounce.



De verkochte productie na negen maanden is opgelopen tot 73.995 troyounce goudequivalent, 22 procent hoger dan in 2022. De groepsomzet steeg over dezelfde periode met 22,5 procent tot 135,1 miljoen dollar. De operationele kasstroom zonder rekening te houden met de verandering in het werkkapitaal, steeg van 31,3 miljoen dollar in het derde kwartaal van 2022 naar 33,9 miljoen (+8,3%). Na negen maanden is de kasstroom opgelopen tot 114,6 miljoen (+43,3%). Netto was er winst noch verlies, tegenover nog 31,7 miljoen dollar winst vorig jaar. Na negen maanden daalt de nettowinst van 80,5 miljoen dollar naar 18,3 miljoen. In 2022 waren er voor circa 60 miljoen dollar eenmalige winstelementen dankzij de oprichting van het nu beursgenoteerde koperstreaming- en royaltybedrijf Horizon Copper en de verkoop van royalty’s aan Sandbox Royalties. Vorig jaar namen de Canadezen 637 miljoen dollar schulden op voor de financiering van de overname van Nomad Royalty en een portefeuille projecten van Base Core Metals (totale kostprijs van 1,15 miljard dollar).

Begin november was de schuldpositie gezakt naar 443 miljoen dollar. Om de schuldafbouw te versnellen worden tegen eind 2024 niet-kernactiva die nog geen kasstromen opleveren verkocht, met een verwachte opbrengst van 40 à 100 miljoen dollar. Een eerste transactie wordt de verkoop van twee royalty’s voor 25 miljoen dollar aan Sandbox Royalties, waarvan 10 miljoen in cash en 15 miljoen in nieuw uit te geven aandelen Sandbox. Afhankelijk van de opbrengst zal de schuld tegen eind 2024 terugvallen tot 350 à 290 miljoen dollar.

Voor 2023 mikt Sandstorm Gold onverminderd op een productievork van 90 à 100.000 troyounce goudequivalent. De komende vijf jaar wordt een stijging naar 125.000 troyounce verwacht. De overnames van vorig jaar verbeterden aanzienlijk de productievooruitzichten op langere termijn, waardoor voor de komende vijftien jaar een gemiddelde jaarproductie van 110.000 troyounce naar voren werd geschoven.

n 2024 komen twee belangrijke ontwikkelingsprojecten in productie die in de portefeuille kwamen door de overname van Nomad Royalty. Het eerste is het Greenstone-nieuwbouwproject in Canada dat Equinox Gold samen met partner Orion Mine bouwt. De productie is verwacht in de eerste jaarhelft. De mijn zal op kruissnelheid jaarlijks 9 à 10.000 troyounce goudequivalent opleveren voor de Canadezen. Daarnaast komt vanaf het derde kwartaal de productie op gang in Platreef, het gigantische ontwikkelingsproject van Ivanhoe Mines in Zuid-Afrika. De verwachting is dat deze mijn meerdere decennia zal produceren. De mijn zal in een eerste fase 113.000 troyounce goud, platinum, palladium en rodium produceren. In een tweede fase vanaf 2027/2028 verhoogt dit cijfer naar 594.000 troyounce. Volgend jaar zal de nieuwe operator SSR Mining ook de investeringsbeslissing nemen voor de bouw van Hod Maden in Turkije.



Conclusie

Het aandeel van Sandstorm Gold wordt nog altijd wat afgeremd door de vrees voor een kapitaalverhoging. We verwachten echter dat die remmende factor in 2024 stilaan zal wegebben en dat het aandeel volop zal meesurfen op de verwachte stijging van de edelmetalenprijzen. Het aandeel blijft stevig ondergewaardeerd en is koopwaardig voor de geduldige edelmetaleninvesteerder.

Advies: koopwaardig

Risico: gemiddeld

Rating: 1B

Koers: 4,97 dollar

Ticker: SAND US

ISIN-code: CA80013R2063

Markt: NYSE

Beurskapitalisatie: 1,48 miljard dollar

K/w 2022: 14,5

Verwachte k/w 2023: 55

Koersverschil 12 maanden: -8,6%

Koersverschil sinds jaarbegin: -5,5%

Dividendrendement: 1,2%