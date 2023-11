Vodafone groeit weer op zijn grootste afzetmarkt

Vodafone pakte uit met een herstructureringsprogramma om de winstgevendheid op te krikken en de complexe groepsstructuur te vereenvoudigen. Dat was nodig nadat het aandeel vorige zomer naar de laagste koers sinds 1997 was gezakt. Er wordt flink in de kosten gesnoeid. De komende drie jaar moet voor 1 miljard euro worden bespaard, onder meer door het ontslag van 11.000 personeelsleden. Eind september stond de teller op 2.700.

Een prioriteit van CEO Margherita Della Valle is markten af te stoten waar de groei stokt en de winstgevendheid laag is. Een daarvan is Spanje, waar Vodafone na de overname van Ono in 2014 de derde plaats bekleedde, na Telefonica en Orange. Vorige maand werd een overeenkomst bereikt met het Spaanse Zegona Communications voor de overname van de Spaanse afdeling van Vodafone voor 4,1 miljard euro cash. De afdeling levert 9 procent van de groepsomzet, maar zowel de omzet als de winst daalden in de eerste jaarhelft. Het bedrag kan nog oplopen via preferente aandelen, en Vodafone ontvangt nog een periode 110 miljoen euro per jaar voor het gebruik van de merknaam Vodafone en de verkoop van smartphones. De transactie waardeert Vodafone Spanje op 5,3 keer de aangepaste bedrijfswinst (ebitda). Dat is aan de lage kant. De operatie wordt in de eerste helft van 2024 afgerond.

Een andere moeilijke markt is Italië. Daar haalt geen enkele operator een rendement dat boven de kapitaalkosten ligt. De Italiaanse activa brengen 11 procent van de omzet van Vodafone aan, maar de groep weigerde vorig jaar een bod van het Franse Iliad van 11 miljard euro. Een timing is er niet, maar ook de Italiaanse activa staan duidelijk weer in de etalage.

Vodafone heeft ook een akkoord om de activiteiten in het Verenigd Koninkrijk (15% van de groepsomzet) samen te voegen met die van Three UK (Hutchison). De combinatie zou de grootste van het VK worden, dus moeten de Britse mededingingsautoriteiten nog hun zeg doen.

Goed nieuws kwam er uit Duitsland, met 31 procent van de groepsomzet de belangrijkste afzetmarkt van Vodafone. Na enkele kwartalen met een lagere omzet was er tussen juli en september weer groei (+1,1%). De ebitda daalde nog wel met 5,6 procent, maar exclusief energiekosten bleef de daling beperkt tot 1,3 procent. Ook de Afrikaanse activa (Vodacom, 16% van de omzet) deden het goed met een groei van 9 procent.

De nettoschuld lag eind september op 36,2 miljard euro, 2,7 keer de verwachte ebitda. Een jaar eerder was dat nog 45,6 miljard, maar Vodafone haalde geld uit de verkoop van Vantage Towers (8,6 miljard euro), Vodafone Hongarije en Vodafone Ghana. De verkoop van Vodafone Spanje zal extra geld in het laatje brengen, maar dat is ook nodig om het lucratieve dividend te financieren. Dat bedroeg vorig jaar 0,09 euro (7,9 pence) per aandeel. Dit jaar wordt 0,08 euro of 7 pence verwacht. Er is al een tussentijds dividend van 0,045 euro toegekend, dat wordt uitgekeerd op 2 februari. De ebitda klom tussen april en september met 0,3 procent naar 6,4 miljard euro. Vodafone gaat voor het boekjaar nog altijd uit van een ebitda van 13,3 miljard euro en een vrije kasstroom van 3,3 miljard.





Conclusie

Er waren het voorbije kwartaal lichtpunten bij Vodafone. De nieuwe CEO maakt tot nog toe de beloftes waar. Het vereenvoudigen van de groepsstructuur is een werk van lange adem. De kostencontrole is bezig, maar vooral operationeel is vooruitgang belangrijk. Dat de grootste afzetmarkt weer met groei kon aanknopen, is positief. Vodafone noteert tegen amper 4 keer de verwachte ebitda, en hoewel het dividend volgend jaar wellicht iets lager zal zijn, blijft het rendement hoog. Koopwaardig.





Advies: koopwaardig

Risico: gemiddeld

Rating: 1B

Koers: 74,78 pence

Ticker: VOD LN

ISIN-code: GB00BH4HKS39

Markt: London Stock Exchange

Beurskapitalisatie: 20,3 miljard pond

K/w 2023: 7,5

Verwachte k/w 2024: 11

Koersverschil 12 maanden: -24%

Koersverschil sinds jaarbegin: -13%

Dividendrendement: 10,7%