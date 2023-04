Tip van de week: Schlumberger

Er zijn topjaren op komst voor de wereldspeler in oliediensten.

De hogere olie- en gasprijzen zijn een gamechanger voor de energiesector. Dat geldt ook voor het nummer één onder de beursgenoteerde oliedienstenbedrijven, het Frans-Amerikaanse Schlumberger. In 2019 werd CEO Paal Kibsgaard aan de kant geschoven en opgevolgd door Olivier Le Peuch. De Fransman begon met een grote opkuisoperatie door miljardenafschrijvingen op overnames uit het verleden af te boeken. Gelukkig maar, want 2020 begon met de uitbraak van de covid-19-pandemie, die de olieprijs even onder nul bracht. De economische schade van de coronacrisis viel beter mee dan verwacht en de oorlog in Oekraïne deed de prijs van het zwarte goud pieken rond 130 dollar in 2022. De omzet herstelde vorig jaar tot 28,1 miljard dollar en de winst tot 2,18 dollar per aandeel. Sinds 2019 werd de schuldenlast van 13 naar 9 miljard dollar teruggebracht.

Het marktleiderschap van Schlumberger is gebouwd op twee essentiële elementen: technologische voorsprong en geografische spreiding. Het technologische leiderschap steunt op 71 innovatiecentra wereldwijd. Het streefdoel is jaarlijks 20 procent van de omzet te realiseren met nieuwe technologieën. Tegenwoordig gaat de focus naar de digitalisering en de energietransitie.

De andere belangrijke troefkaart is de wereldwijde aanwezigheid in meer dan honderd landen. De omzet uit Noord-Amerika bedroeg vorig jaar iets minder dan 6 miljard dollar op een totaal van 28,1 miljard, of 21,3 procent. Bij de andere grote oliebedrijven is dat nog de helft of zelfs meer. Die betere internationale spreiding biedt meer stabiliteit in de omzet- en resultatenevolutie.

De trend gaat weg van fossiele brandstoffen, maar het is duidelijk dat een wereld zonder fossiele brandstoffen nog niet voor morgen is. Er moet nog in olie- en gasexploratie worden geïnvesteerd. Schlumberger staat voor enkele beloftevolle jaren. Voor dit jaar ligt de gemiddelde analistenverwachting op een omzet van 32,7 miljard dollar, een ebitda-marge in de buurt van 25 procent en een winst per aandeel van 3,03 dollar. Volgend jaar zou de recordomzet van 35,5 miljard dollar uit 2015 kunnen sneuvelen (prognose 36,6 miljard dollar) en de winst per aandeel naar 3,75 dollar oplopen.

De vrije kasstroom zou toenemen van 2,10 miljard dollar vorig jaar naar 3,50 miljard dollar dit jaar en zelfs naar bijna 5 miljard dollar volgend jaar. In 2015 werd het dividend verhoogd naar 0,50 dollar per aandeel, maar in de zomer van 2020 werd het gevierendeeld tot 0,125 dollar per aandeel. Enkele weken geleden kregen de aandeelhouders al weer een dividend van 0,25 dollar per aandeel. We verwachten een verhoging richting 0,40 dollar over het boekjaar 2024.

In het eerste kwartaal was er een omzet van 7,74 miljard dollar. Dat is 30 procent beter dan de 5,96 miljard dollar in het eerste kwartaal van 2022. Het cijfer ligt boven de analistenverwachting van 7,4 miljard dollar. De recurrente (zonder uitzonderlijke elementen) winst per aandeel klimt van 0,34 dollar naar 0,65 dollar winst per aandeel (+81%). Het cijfer ligt eveneens boven de analistenconsensus (60,5 dollarcent per aandeel).

Conclusie

Tegen 16,5 keer de verwachte winst 2023 en 13,5 keer de verwachte winst van volgend jaar en 11 keer de verwachte ondernemingswaarde (ev) tegenover de bedrijfskasstroom (ebitda) voor dit en 10 keer voor volgend jaar, vinden we dit een bijzonder kansrijk aandeel. Temeer gezien het potentieel om het dividend fors op te trekken. Vandaar dat we het advies verhogen naar koopwaardig en een order voor de voorbeeldportefeuille leggen.





Advies: koopwaardig

Risico: gemiddeld

Rating: 1B

Koers: 52,06 dollar

Ticker: SLB US

ISIN-code: AN8068571086

Markt: NYSE

Beurskapitalisatie: 74,32 miljard dollar

K/w 2022: 23

Verwachte k/w 2023: 16,5

Koersverschil 12 maanden: +23%

Koersverschil sinds jaarbegin: -6%

Dividendrendement: 1,9%