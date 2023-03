Tip van de week: LKQ Corporation

De overnamestrategie en de slimme positionering op de batterijmarkt maken samen met het vooruitzicht van een gestaag groeiend dividendrendement van LKQ een veelbelovende belegging.

De afgelopen jaren waren geen gouden periode voor auto-onderhoudsbedrijven. Tijdens de coronapandemie werkten veel mensen thuis en bleef de auto staan. Daar komt bij dat de rente extreem laag was. En waarom zou je veel geld uitgeven aan een reparatie als je tegen een heel aantrekkelijke financiering een nieuwe auto kunt kopen? Daar is in 2022 verandering gekomen. In Europa en de Verenigde Staten zijn er alweer meer auto’s op de weg dan voor de virusuitbraak. En door de snel stijgende rente denken potentiële autokopers tweemaal na voor ze hun wagen inruilen.

Die veranderingen spelen LKQ Corporation in de kaart. De onderneming is een van de grootste leveranciers van auto-onderdelen ter wereld. LKQ heeft ruim 1.600 vestigingen in Noord-Amerika, Europa en Taiwan, die duizenden onderdelen leveren. Ondanks de lastige marktomstandigheden heeft LKQ de omzet vorig jaar organisch met 4 procent opgeschroefd tot 12,8 miljard dollar. Dat was voor het overgrote deel te danken aan een groei van meer dan 11 procent op de Amerikaanse thuismarkt. In het specialiteitssegment waar het bedrijf een hoge marge haalt, tekende zich een daling af van 10 procent.

De wijze waarop LKQ zich via overnames positioneert voor de toekomst, is minstens even belangrijk als de groei op eigen kracht. Sinds de oprichting al Like King and Quality 25 jaar geleden, heeft het concern meer dan 270 kleine en middelgrote overnames gedaan. De financiële positie laat toe de overnames met eigen middelen en via nieuwe leningen te financieren. Eind vorig jaar was de nettoschuldpositie van 2,3 miljard dollar ongeveer 1,3 keer de bedrijfskasstroom (ebitda). Met de vrije kasstroom van ruim 1 miljard dollar per jaar kan LKQ zijn schulden snel afbouwen. De schaalgrootte die LKQ zo opbouwt, geeft het bedrijf een groot voordeel op de concurrentie.

De onderneming positioneert zich ook in andere opzichten voor de toekomst. LKQ bereidt zich bijvoorbeeld al voor op de kansen die ontstaan als in de toekomst de batterijen van elektrische auto’s vervangen moeten worden. De onderneming heeft in het voorjaar van 2021 Green Bean overgenomen. Dat bedrijfje is gespecialiseerd in het herstellen van het laadvermogen en de installatie van hybride batterijen. De markt voor het recycleren van batterijen moet nog volledig tot bloei komen.

De wijze waarop LKQ zich voorbereidt op de elektrische omslag, kan de koers in beweging zetten. In de eerste plaats zullen de omzet- en winstverwachtingen stijgen als de markt voor batterijvervanging bij meer beleggers op de radar komt te staan. Daar komt bij dat LKQ nu al de aandacht trekt van grote fondsen en andere investeerders die inspelen op de duurzaam beleggen en circulaire trends.

Conclusie

De premie van het elektrisch groeipotentieel is nog niet in de koers terug te vinden. Het aandeel wordt verhandeld tegen 14,5 keer de voor 2023 verwachte winst per aandeel van 4,00 dollar. Ook als geen rekening gehouden wordt met de elektrische groeimogelijkheden, kan dat bedrag de komende jaren met gemiddeld circa 10 procent toenemen. De vrije kasstroom wordt gebruikt voor investeringen in overnames en nieuwe groei, en het uitbetalen van een dividend. In het najaar van 2021 heeft het bedrijf een kwartaaldividend van 0,25 dollar ingevoerd. Een jaar later werd dat 0,275 dollar (1,9%). De overnamestrategie en de slimme positionering op de batterijmarkt maken samen met het vooruitzicht van een gestaag groeiend dividendrendement van LKQ een veelbelovende belegging.