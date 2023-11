Tip van de week: Crown Castle

Crown Castle is de grootste uitbater van infrastructuur voor mobiele netwerkoperators in de Verenigde Staten. Het heeft ruim 40.000 zendmasten en 120.000 kleine antenne-installaties, ondersteund door een glasvezelnetwerk in dichtbevolkte gebieden, die het verhuurt aan mobiele providers. De grootste huurders, T-Mobile, AT&T en Verizon Wireless, leveren circa 75 procent van de omzet. Tegenover dat hoge concentratierisico staan langlopende huurcontracten. Bovendien is Crown Castle actief in een markt met hoge toetredingsdrempels vanwege de strenge regulering en enorme kapitaalinvesteringen voor de aanleg en het beheer van netwerken.

De koers van Crown Castle is in de afgelopen twee jaar gehalveerd. De rentestijging doet pijn. Ook andere dividendaandelen doen het daardoor slecht. Maar de koersdaling heeft ook bedrijfsspecifieke oorzaken. Zo heeft T-Mobile na de fusie met Sprint minder torens nodig en dat drukt tijdelijk de omzet. Dat effect loopt er volgend jaar uit. Daarnaast is de piek in 5G-investeringen achter de rug en trappen Amerikaanse mobiele operators op de rem. Dit jaar zakken de kapitaalinvesteringen naar 35 miljard dollar, tegen ruim 40 miljard in 2022. De komst van 5G en nieuwe toepassingen als het Internet der Dingen, autonoom rijden en slimme steden zal de hoeveelheid dataverkeer verder doen toenemen. Het groeiende mobiele dataverbruik maakt op termijn extra investeringen in mobiele netwerken noodzakelijk. Crown Castle is goed gepositioneerd om daarvan te profiteren. Het blijft ook investeren in zijn infrastructuur. Ondanks de hoge schuldenlast van 22,6 miljard dollar komt er geen kapitaalverhoging, benadrukte het bestuur tijdens de toelichting op de recente kwartaalcijfers.

Daardoor stijgt de ratio nettoschuld/ebitda volgend jaar naar 5,5, ruim onder de bankconvenanten van 6,5 maar boven het doel van 5,0. De stabiele huurinkomsten uit langlopende contracten zullen de schuldgraad de komende jaren doen dalen. Het effect van de rentestijging op de winst is op de korte termijn beperkt, want de looptijd van de schulden is verlengd naar acht jaar en 86 procent heeft een vaste rente. Het dividend wordt gehandhaafd op 6,26 dollar per aandeel, ondanks de verwachte winstdaling in 2024. Vanaf 2025 is er weer dividendgroei mogelijk en op de lange termijn mikt Crown Castle nog steeds op een jaarlijkse toename van de aangepaste winst en het dividend van 7 à 8 procent. Dat moet beleggers vertrouwen geven in het bedrijfsmodel en de onderliggende vraag naar de infrastructuur.

In het derde kwartaal steeg de vergelijkbare omzet met 4 procent. Dat tempo wordt ook voor heel het jaar verwacht. In 2024 versnelt de autonome groei naar 5 procent, vooral dankzij meer inkomsten uit glasvezel en antennes. Kostenbesparingen compenseren de verwachte toename van de rentelasten. De onderliggende winst stijgt volgend jaar met circa 2 procent. Inclusief het effect van de T-Mobile-Sprint-fusie daalt de winst per aandeel met 8 procent naar 6,91 dollar per aandeel. De hoge pay-outratio van 90 procent zal vanzelf dalen, als de winst per aandeel vanaf 2025 weer stijgt. Volgens Crown Castle bieden de vaste huurcontracten en investeringen in 5G uitzicht op winstgroei vanaf 2025. Daarmee is het fundament onder het dividend sterker dan het lijkt.





Conclusie

De koersdaling lijkt overtrokken en levert een prima instapmoment op. De tegenwind is tijdelijk en het bedrijf zal na 2025 weer terugkeren naar het oude groeipad. Het dividendrendement is gestegen naar 6,5 procent, wat samen met de verwachte hervatting van de dividendgroei uitzicht biedt op een fraai totaalrendement.





Advies: koopwaardig

Risico: gemiddeld

Rating: 1B

Koers: 97,13 dollar

Ticker: CCI US

ISIN-code: US22822V1017

Markt: NYSE

Beurskapitalisatie: 2,87 miljard euro

K/w 2022: 13

Verwachte k/w 2023: 13

Koersverschil 12 maanden: -21%

Koersverschil sinds jaarbegin: -28%

Dividendrendement: 6,5%