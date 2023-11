Sentiment rond Intel is weer positief

Intel moet de komende kwartalen bevestigen dat het de ingeslagen weg kan voortetten.

Hoewel de omzet voor het zevende kwartaal op rij daalde, is het momentum rond Intel weer positief. Dat heeft te maken met de verwachting dat de halfgeleiderproducent in het lopende kwartaal weer met groei zal aanknopen. Analisten zien de pc-verkoop na en krimp van twee jaar in 2024 weer aantrekken.

Op kwartaalbasis klom de omzet (14,2 miljard dollar) in het derde kwartaal met 9 procent, maar tegenover een jaar eerder was er een daling met 8 procent. Intel snoeide fors in de operationele uitgaven en het personeel, waardoor de ebit-marge (13,6%) ondanks de lagere omzet wel toenam.

Intel is een van de weinige grote spelers in de sector die chips ontwikkelt en ook zelf produceert. Het was tot voor kort terughoudend om zijn productiecapaciteit open te stellen voor derden. Daar is onder CEO Pat Helsinger verandering in gekomen met de oprichting van Intel Foundry Services (IFS). Die kwam er voor een deel noodgedwongen omdat Intels klassieke kernactiviteiten het laten afweten. IFS staat nog maar in voor een fractie van de omzet, maar Intel wil tegen 2025 kunnen concurreren met de marktleider TSMC. Dat vergt zware kapitaalinvesteringen, waardoor de vrije kasstroom negatief is. Onder meer MediaTek en ARM lieten al weten met IFS in zee te zullen gaan.

Het blijft wel een cyclische activiteit, die het in periodes met een lagere vraag minder goed doet. De Amerikaanse regering-Biden riep halfgeleiders daarom uit tot een strategische prioriteit. De Chips Act voorziet in 52 miljard dollar aan subsidies voor de bouw van productiefaciliteiten en onderzoek en ontwikkeling. Bijkomend wordt 24 miljard dollar voor belastingkredieten uitgetrokken.

Conclusie

Intel noteert tegen 23 keer de verwachte winst en, hoewel sommige andere halfgeleiderbedrijven nog een stuk duurder zijn, groeien die ook sneller. Intel moet de komende kwartalen bevestigen dat het de ingeslagen weg kan voortetten. De koersprestatie van de voorbije maanden laat zien dat de markt daar vertrouwen in heeft. We verhogen het advies naar ‘houden’.





Advies: houden/afwachten

Risico: gemiddeld

Rating: 2B

Koers: 44,94 dollar

Ticker: INTC US

ISIN-code: US4581401001

Markt: Nasdaq

Beurskapitalisatie: 189,5 miljard dollar

K/w 2023: 47

Verwachte k/w 2024: 23

Koersverschil 12 maanden: +53%

Koersverschil sinds jaarbegin: +70%

Dividendrendement: 1,1%