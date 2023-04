Rio Tinto verwacht lagere koperproductie

De kwartaalupdate van Rio Tinto bevat traditioneel enkel verkoop- en productiecijfers van de grondstoffen waarin de groep actief is. Rio verkocht tussen januari en maart 82,5 miljoen ton ijzererts, 3 procent meer dan verwacht en een record voor een eerste kwartaal.

De productie van 79,3 miljoen ton (+11%) lag lager dan het verkoopcijfer, wat betekent dat de voorraden werden afgebouwd. De stijging was te danken aan de bijdrage van de recent geopende Gudai-Darri-mijn in Australië. In het huidige productietempo zal de output dit jaar aan de bovenkant van de vooropgestelde vork van 320 tot 335 miljoen ton uitkomen.

IJzererts is met voorsprong de meest winstgevende afdeling van de groep. De operationele productiekosten van een ton ijzererts bedragen ongeveer 22 dollar per ton, en de verwerking en het transport voegen daar ongeveer 40 dollar per ton aan toe. Tegen de huidige prijs van 120 dollar is de afdeling comfortabel winstgevend. De ijzerertsprijs is de voorbije weken licht gedaald, maar van een echte inzinking is geen sprake.

Dat geldt ook voor koper, waarvan de prijs rond 4 dollar per pond schommelt. Problemen aan de aanbodzijde en recessiezorgen houden elkaar in evenwicht. Rio Tinto’s koperproductie bleef op jaarbasis nagenoeg ongewijzigd op 145.000 ton. Toch wordt de jaarprognose vrij fors verlaagd, met 60.000 ton, door de problemen bij de Kennecott-mijn in Alaska. Daar daalde de output in het eerste kwartaal met 36 procent door ongunstige weersomstandigheden en technische problemen. Die laatste zullen nog tot in het derde kwartaal aanhouden. De Escondida-mijn in Chili kampt met lagere grades, waardoor de productie er dit jaar zal dalen. De grotere output bij Oyu Tolgoi in Mongolië (+46%) , waar de ondergrondse productie eindelijk startte, zal de achteruitgang in Alaska en Chili niet kunnen compenseren. Rio richtte samen met First Quantum Minerals een joint venture op voor de ontwikkeling van het La Granja-koperproject in Peru.

Conclusie

Ondanks het lagere dividend blijft het rendement aantrekkelijk, temeer daar de koers onlangs opnieuw is teruggevallen door de toegenomen recessievrees. Dat maakt het aandeel opnieuw aantrekkelijk gewaardeerd op de iets langere termijn.





Advies: koopwaardig

Risico: gemiddeld

Rating: 1B

Koers: 5113 pence

Ticker: RIO LN

ISIN-code: GB0007188757

Markt: London Stock Exchange

Beurskapitalisatie: 83 miljard pond

K/w 2022: 9

Verwachte k/w 2023: 9,5

Koersverschil 12 maanden: -14%

Koersverschil sinds jaarbegin: -9%

Dividendrendement: 7,5%