Productiestart komt eraan voor enCore Energy

enCore Energy Corp vordert snel om een vooraanstaande uraniumproducent te worden in de Verenigde Staten op basis van de weinig kapitaalintensieve in-situ recovery-productiemethode (ISR).

De eerste cruciale mijlpaal wordt het opstarten in de tweede jaarhelft van de productie in Rosita, een ISR-productiefaciliteit met een jaarlijkse capaciteit van 800.000 pond uranium (U3O8). Dit jaar wordt gemikt op een eerste productie van 200.000 pond. Het ervaren team rond oprichter William Sheriff bekijkt al mogelijke uitbreidingen van het project. Parallel maakt enCore Energy volop werk van de heropstart van Alta Mesa. De beslissing hierover viel op 15 maart, kort na de afronding van de overname voor 120 miljoen dollar van dit project van Energy Fuels. Alta Mesa is eveneens gelegen in Texas en produceerde in de periode van 2005 tot 2013 bijna 5 miljoen pond U3O8. Topman Paul Goranson van enCore leidde toen de operaties van Alta Mesa en is bijzonder optimistisch over het potentieel.

enCore Energy kocht in april voor 3,1 miljoen dollar ook nog een superieure technologie (Prompt Fission Neutron of PFN) over van Energy Fuels. Die geeft bijna in real time informatie over uraniumgrondstalen en limiteert zo het aantal onsuccesvolle boringen. De voorbereidingen voor de heropstart zullen tien maanden duren, zodat de eerste productie is gepland vanaf begin 2024, met een verwachte productie in 2024 van 500.000 pond U3O8. In mei gaf enCore een positieve update over die voorbereidingen, en meldde het dat al meteen een nieuwe gemineraliseerde zone werd ontdekt. Het bedrijf heeft met Kingsville Dome in Texas nog een derde verwerkingsfaciliteit, alles tezamen is er een capaciteit van 3,6 miljoen pond U3O8.

De volgende stap in het groeitraject wordt het opstarten van de ISR-projecten Dewey Burdock in Zuid-Dakota en Gas Hills in Wyoming. Beide hebben een vooropgestelde jaarlijkse productiecapaciteit van 1 miljoen pond U3O8 en kunnen respectievelijk in 2025 en in 2026 in productie komen. Het doel is tegen eind 2026 een groepsproductie van 3 miljoen pond U3O8 te realiseren, oplopend tot 5 miljoen pond eind 2028. Om dat cijfer te halen heeft enCore meerdere aantrekkelijke projecten in New-Mexico, met voorop Crownpoint en Husta Butte met een jaarlijkse productiecapaciteit van 2 miljoen pond U3O8 (eerste productie vanaf 2027). De voorbije twee jaar werden vier uraniumafnamecontracten ondertekend voor de periode van 2023 tot 2030. In mei werd een eerste levering van 200.000 ounce U3O8 gedaan tegen een niet bekendgemaakte verkoopprijs gerelateerd aan de spotprijs. De levering werd voldaan uit bestaande voorraden die enCore tegen gunstige voorwaarden kocht in 2022.

Het duurde langer dan gepland, maar sinds januari noteert het bedrijf ook op de beurs van New York. Sinds 26 juni is het opgenomen in de Russel 3000-index. De groep is voorlopig nog beperkt gefinancierd en om voldoende marge te hebben tot na de productiestart lanceerde enCore een automatisch uitgifteprogramma van nieuwe aandelen (ATM) voor maximaal 70 miljoen Amerikaanse dollar. Anderzijds blijft de groep niet-ISR projecten in portefeuille te gelde maken. Recent was er een verkoop van een project in New Mexico aan Anfield Energy, voor 5 miljoen Canadese dollar cash en 185 miljoen aandelen van Anfield Energy.

Conclusie

We verwachten dat een succesvolle productiestart de katalysator wordt voor de volgende stijgingsfase van het aandeel van enCore Energy. De terugval na de eerste enorme stijging die piekte in 2021, werd allicht afgerond in april. Het team is uiterst bekwaam en dat maakt van enCore Energy naast Cameco de meest geloofwaardige kandidaat-producent in de Verenigde Staten. We zijn ervan overtuigd dat de markt dit de volgende kwartalen en vooral jaren naar waarde zal schatten.